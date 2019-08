Chinandega con saldo positivo durante 2007

CHINANDEGA

La naturaleza, enfermedades y el despale indiscriminado golpearon con fuerza a este departamento durante 2007, año que además dejó muchos hechos alentadores, principalmente en turismo, economía, educación y salud, entre otras áreas.



Un total de 5,657 personas afectadas por las lluvias, de las cuales 2,048 fueron trasladadas a albergues. Se reportaron cuantiosos daños a los cultivos, pozos, viviendas, letrinas y red vial. El tramo de la Carretera Panamericana cerca de la Villa 15 de Julio quedó cortado, varios furgones se volcaron, cientos de familias quedaron aisladas, principalmente en los municipios de Villa Nueva, Somotillo y El Viejo, entre otras.



Reunido con autoridades de socorro y alcaldes de los 13 municipios que conforman este departamento, el presidente Daniel Ortega decretó Alerta Roja y destinó ayuda para los perjudicados.



La contaminación de aguas, principalmente de ríos, provocó un brote de leptospirosis que dejó cuatro muertos, entre ellos una niña originaria de una aldea hondureña, y 1,528 sospechosos, 76 confirmados. El brote comenzó en la comarca El Ojoche, jurisdicción de Somotillo, y se extendió por todo el departamento. Brigadas del Minsa, Policía, Ejército y un equipo de epidemiólogos cubanos laboraron sin tregua hasta controlar la epidemia.



Cinco personas fueron fulminadas por rayos en el municipio de El Viejo. Otras seis resultaron lesionadas por las centellas. Los muertos fueron: Santos Domingo Lacayo, de 36 años; Juana Antonia Mendoza Pineda, de 49; Johana Quintanilla López, de 27; Gerania Jirón López, de dos, y José Marcelino Lira, de 44.



En una comarca de Posoltega, un joven murió y cuatro miembros de su familia resultaron intoxicados tras consumir frijoles envenenados.



Ocho personas murieron y otras 39 resultaron lesionadas como resultado de la colisión de los autobuses Transportes García, placas CH-05868, y Transportes Efrén, placas CH-113, marca Internacional, conducidos por Genaro Reyes Maldonado, de 25 años, originario de El Viejo, y por Justino Nicolás Medina, de 46 años.



En el percance, ocurrido de la planta eléctrica 300 metros al norte, en la comarca La Grecia, cercana a Chinandega, murieron Mauricio Agustín Torres Montoya, de 22 años; Yolanda Gómez, de 54; Tomás Aguilera, de 60; William Mayorga, de 18; Yadira Jarquín, de 36; Ramón Pérez Catín, de 60; José Gregorio González Osorio, de 41, y Delmis Amalia Medina Lindo, de 38.





La muerte de socorristas

El ejemplar socorrista Alí Omar Díaz, quien daba protección a veraneantes en la Bocana de Padre Ramos, murió trágicamente tras ser embestido por un lanchero originario de la comarca Tom Valle, jurisdicción de El Viejo. Tras un prolongado juicio y con una gran cantidad de pruebas en su contra, insólitamente el culpable del crimen fue puesto en libertad, lo cual causó enojo en los funcionarios de la benemérita institución de Chinandega, que han anunciado que si no hay garantías de parte de la Fuerza Naval y la Policía Nacional, suspenderán el Plan Playa en ese sector la Semana Santa venidera.



En el balneario de Pasocaballos, ubicado en el municipio de El Realejo, catalogado como el más peligroso de Chinandega, se ahogaron este año 16 personas de distintas edades.



La población de Corinto continúa conmovida por el asesinato atroz del popular personaje Porfirio Zepeda Arana, de 54 años, hermano del general Adolfo Zepeda Arana, Portavoz del Ejército de Nicaragua e hijo de Tere Arana, benefactora de ese puerto.



En tiempo récord, la Policía de Chinandega, con apoyo de un equipo de Managua, incluyendo la técnica canina, capturó a los sujetos Rosendo Gustavo Gómez Martínez, de 24 años, alias “Chendo”; Julio César Martínez Rivera, de 42, y a Diógenes José Reyes Mayorga, también de 42, quienes de acuerdo a las investigaciones propinaron 19 puñaladas y robaron 8,000 córdobas en efectivo a Zepeda Arana.



La gestión del alcalde sandinista de Chinandega, Julio César Velásquez Bustamante, es revisada actualmente por la Contraloría General de la República (CGR), después que fue denunciado de manejar de manera anómala los recursos de la municipalidad. El ex responsable de la Unidad de Adquisiciones de la Alcaldía de Chinandega, Nicolás Ordóñez, pidió la destitución inmediata del edil, tras señalarlo de haber cometido peculado, fraude, malversación, coimas y otras irregularidades.



Noticias positivas para Chinandega



Este año efectivos policiales de este departamento, con apoyo de fuerzas especiales y del Ejército de Nicaragua, incautaron 1,731 kilos de cocaína y 40 kilos y 304 gramos de heroína, como resultado de las operaciones “Agateyte”, “Jaguar”, “Dignidad” y “Diriangén”.



Además, desarticularon la logística del narcotráfico con las operaciones “Tenaza” y “Sierra”. 12 guatemaltecos, ocho hondureños, cuatro nicaragüenses, tres mexicanos y un salvadoreño, fueron capturados en los operativos, y guardan prisión en el Sistema Penitenciario Regional de Occidente.



La Cuenta Reto del Milenio (CRM) avanzó sustancialmente con un sinnúmero de proyectos, entre los que sobresale el apoyo a cooperativas de plataneros de Puerto Morazán, que exportan su producto hacia Honduras. Este año, John Hewko, Vicepresidente de Operaciones de la CRM, visitó los departamentos de León y Chinandega para constatar el avance del programa apoyado por el gobierno de los Estados Unidos.



El plantel uno de la Esso Standard Oil, embargado desde el 17 de agosto por orden de la juez Segundo de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño, regresó al control de la transnacional tras la firma del memorando de entendimiento entre Gabriel Cedeño Meza, Gerente General de la petrolera norteamericana en Corinto, y el gerente general de Petronic, Rodolfo Zapata.



Productores, cañeros, miembros de Organismos No Gubernamentales, concejales, industriales, ganaderos, leñadores y representantes de instituciones gubernamentales, entre otros, participaron en el primer taller para la elaboración del Plan Ambiental de Chinandega.



El buque hospital del Comando Sur de la Fuerza Naval de los Estados Unidos de Norteamérica, USNS Comfort, atendió a cientos de pacientes en los centros de salud de Corinto, Villa 15 de Julio y El Realejo, y su personal hizo diversas cirugías en las salas de operaciones ubicadas en el barco.



Miles de turistas, a bordo de ocho cruceros de las empresas Island Princess, Hanssan y Regal, arribaron al puerto de Corinto, donde fueron recibidos con actos culturales y compraron artesanías. Los turistas de nacionalidad europea, norteamericana, canadiense y latinoamericana, visitaron Chinandega, León, los hervideros de San Jacinto y León Viejo. Durante 2008 se espera que otros cruceros lleguen a este puerto, el más seguro de Centroamérica.



Apoyado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el proyecto denominado Cultivar, que tiene como propósito principal elevar el cumplimiento de los estándares laborales y la competitividad del sector agrícola de Honduras, Nicaragua y República Dominicana, fue lanzado en Chinandega ante representantes de sindicatos, el Ministerio del Trabajo, entre otros.



El proyecto multipartito durará cuatro años y tendrá un presupuesto de 2.6 millones de dólares en los tres países, donde involucrará a sectores agrícolas claves para mejorar las condiciones de trabajo en fincas, con énfasis en salud y seguridad. También incrementará el conocimiento de los trabajadores en cuanto a sus derechos y sus capacidades en el uso de mecanismos apropiados para ejercitarlos.



La Fundación Coen destinó durante 2007 dos millones y medio de dólares en diversos proyectos sociales, en beneficio de miles de familias de escasos recursos del país.



El empresario Piero Coen Ubilla dijo que las áreas de salud y educación son prioridad para esa organización, y durante 2008 continuarán ayudando desinteresadamente a la población, principalmente de Chinandega.



Se mostró contento porque la Zona Franca Industrial de Chinandega, ubicada cerca de la comarca Cosmapa, ya está contratando personal, y el Grupo Coen firmará próximamente un contrato con una prestigiosa empresa norteamericana para la construcción de otras naves industriales en un área de 25,000 metros cuadrados en el mismo lugar.



“Cuando esté totalmente construida, aportará 6 mil empleos directos que aumentarán el comercio y cambiarán la imagen de Chinandega”, expresó Piero Coen Ubilla, quien añadió que continúa firme el apoyo económico al equipo de béisbol Tigres de Chinandega, que actualmente lucha por su clasificación.



En un hecho sin precedentes, un jurado de Los Ángeles, California, falló a favor de seis afectados por el Nemagón y Fumazone, y manda a pagar 2 millones 980 mil dólares a las transnacionales bananeras Dole Food Company (aplicador) y Down Chemical Company (fabricante), en concepto de indemnización por daños generales.



Cinco de los seis ex trabajadores del banano, representados por las Oficinas Legales para los Bananeros, a cargo de los abogados Juan José Domínguez (norteamericano) y Antonio Hernández Ordeñana (chinandegano), fueron beneficiados por un fallo del mismo jurado que manda a pagar a las mismas empresas norteamericanas 2.5 millones de dólares por daños punitivos y ejemplares.



Este año, 13 ex trabajadores del banano (caso Téllez) recibieron 300 mil dólares por daños provocados por la empresa norteamericana Amvac, fabricante del tóxico que se utilizó durante la década del 70 en las bananeras de Chinandega.



El desarrollo de los cultivos de caña de azúcar, maní, ajonjolí, granos básicos, ganadería, camarón, la modernización del puerto de Corinto, la próxima pavimentación de la carretera El Viejo-Tonalá, El Viejo-El Congo, El Congo-Cosigüina, y la reactivación del ferry en el Golfo de Fonseca, ubican a Chinandega como el departamento con mayor desarrollo económico a nivel nacional.