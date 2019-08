Tregua en paro de León y hoy siguen negociando

LEÓN

El paro general de transporte en León se suspendió el fin de semana, pero las conversaciones con el Concejo y la Comisión Municipal de Transporte inician a tempranas horas de hoy, sin embargo, hay un ambiente de tensión que no presagia una solución inmediata.



“Vamos a mantener en la mesa de negociaciones todas nuestras demandas, no podemos permitir que otorguen concesiones de rutas de forma antojadiza, y que las ubiquen en corredores de rutas que actualmente gozan del servicio de transporte”, aseveró Gabriel Salinas, vicepresidente de la Cooperativa de Buses Urbanos de León, Cobul.



Salinas denunció que el edil Tránsito Genaro Téllez envió una resolución a la Cobul, en donde suspende el permiso de operación de cinco unidades de buses. “Está tomando una actitud agresiva, fuerte e intransigente que no resuelve el problema planteado por los transportistas, sino que recrudece la crisis a través de represalias y chantajes”, refirió.



Falso lo de subir tarifas

Aclaró que los transportistas no tienen la intención de incrementar la tarifa del servicio de transporte, como irresponsablemente se ha dado a conocer por los funcionarios de la comuna y sectores de la sociedad civil.



En las conversaciones que iniciarán este lunes, los transportistas solicitaran al Concejo el respaldo para gestionar ante el gobierno central un convenio de colaboración que proporcione a los empresarios del transporte a adquirir combustible a precios más accesible.



Por su parte, Teodoro Sánchez, Vicealcalde de León, aseguró que el Concejo y la Comisión Municipal de Transporte accedieron a sentarse con los transportistas pero sin huelga; ése es el primer compromiso, nadie negocia con una pistola en la cabeza, nadie negocia con presiones, se negocia y se dialoga para llegar a acuerdos, el Concejo va a revisar y analizará las distintas inquietudes para llegar a consensos entre las partes involucradas.



En cuanto a la revocación de las veinte concesiones de rutas otorgadas a la Cooperativa “León Santiago” R.L., el vicealcalde de León explicó que es imposible revocar una resolución que fue consensuada, aprobada y ratificada durante dos sesiones del Concejo, ningún transportistas se opuso en su momento y ahora ya es imposible, refirió.



“No ven por pobres”



El transportista Ramón Koulzons, representante de la Unión de Cooperativas de Taxis en León, dijo que “estamos en contra de que entren a laborar las veinte concesiones de rutas”.



“La comuna no ha beneficiado a ninguna persona pobre, es mentira, es absurdo que se diga que son personas común y corriente. Las veinte personas beneficiadas con concesiones de rutas son miembros del Frente Sandinista, allegados al alcalde Tránsito Genaro Téllez y a los concejales”, refirió Koulzons.



En respuesta a esto, el vicealcade Teodoro Sánchez aclaró que el problema de los transportistas es que se les escapa de las manos el monopolio del transporte. “Saben muy bien que otros empresarios del transporte prestarían el servicio con mejor calidad”.



“¿Cómo vamos a ser bisneros si desde hace tres años que asumimos nuestros cargos existe la misma cantidad de taxis en el municipio?, son 582 unidades de taxis”, replicó el funcionario a las acusaciones.