Vientos dan una tregua

Mientras el fenómeno climatológico que ocasionó violentas ráfagas de viento y una ola de frío se reduce, reportes de organismos de socorro de Centroamérica indicaron que al menos ocho muertos, más de 2 mil afectados y unas 7 mil casas dañadas o destruidas fue el saldo de la perturbación atmosférica.



Pero no todo son malas noticias. Según el más reciente pronóstico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter, la fuerza de los vientos que junto al frente frío se ha hecho sentir en casi todo el territorio nacional y en Centroamérica, bajó de intensidad a partir de la madrugada de hoy, pero las temperaturas se mantendrán bajas por lo menos una semana.



Desde que ingresó la onda fría en el país, el pasado miércoles, su influencia ha sido notoria. Al menos cinco viviendas sucumbieron en tres departamentos del país, y es de Matagalpa de donde mas daños se reportan.



Vientos dan tregua

En su reporte, el Ineter sostiene que los vientos con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros, que se dieron hasta este sábado, han disminuido hasta los 25 kilómetros por hora, aunque se espera que se mantengan en ese promedio por lo menos lo que queda de enero.



La meteoróloga del Ineter, Salvadora Martínez, dijo que los fuertes vientos fueron originados por altas presiones continentales se que desplazaron ya hacia el Océano Atlántico.



Más afectaciones en Estelí

Ayer se reportaron en Estelí daños en algunas viviendas y afectaciones en el servicio de energía en San Juan de Limay, según reportes de nuestro corresponsal Máximo Rugama.



El Ministerio de Salud recomendó a los padres de familia mantener a los niños abrigados por las noches, no permitir que se mojen, no automedicarlos, y llevarlos a las unidades de salud al menor síntoma de Infección Respiratorias Agudas.



Reporte de la región centroamericana

En Honduras, el frente frío que azota al país desde el 31 de diciembre pasado ha causado hasta ahora cinco muertos por ahogamiento en ríos y quebradas, informó hoy un portavoz de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



En El Salvador, las autoridades han informado que dos mujeres murieron en accidentes provocados por los vientos, y que una bebé de 27 días de nacida falleció a causa de hipotermia.



Los fuertes vientos que azotaron durante los últimos días a Guatemala causaron daños en al menos 1,403 casas en diferentes puntos del país, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).



En Costa Rica, la intensidad de los vientos y de las lluvias, que la semana pasada dejaron inundaciones y daños en el tendido eléctrico, ha mermado, según la Comisión Nacional de Emergencias.