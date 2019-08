Volz: “Fui deportado por el gobierno”

El estadounidense Eric Volz, ha subido información en Internet reiterando que además de ser inocente, dará a conocer al verdadero asesino de su ex pareja, por quien fue condenado, asegurando que es alguien de “una familia poderosa e influyente en Nicaragua” a quien protege el Frente Sandinista.



Volz, quien abandonó el país el pasado 21 de diciembre, luego que el Tribunal de Apelaciones de Granada revocara la sentencia a una condena de 30 años por el delito de asesinato y violación en contra de su novia, la nicaragüense Doris Ivania Jiménez, asegura que cuenta con resultados de una investigación paralela y que ahora, libre y en un lugar no revelado, está dispuesto a probar que fue chivo expiatorio y objeto de la agenda política para que el Frente Sandinista logre control sobre el Tribunal de Apelaciones de Granada.



“Durante los últimos 13 meses, debido a la preocupación por la seguridad de Eric en la prisión y el delicado proceso de apelación, los resultados de una investigación paralela han sido protegidos. Esos días ya terminaron y es tiempo que la verdad salga a la luz”, expresa el comunicado.



Fui deportado

Novedoso es que según este comunicado, Volz no salió del país por la libertad dictada por el Tribunal, sino que fue deportado por el Ministerio de Gobernación.



“Para entender a fondo la naturaleza del caso de Eric es importante saber que Eric no salió de Nicaragua por decisión propia. Fue deportado por medio de una Orden de Deportación emitida por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua”,



Igualmente Volz, quien hace sentirse en medio de la agenda política, señala que la deportación fue “orquestado por una fracción del Frente del Frente Sandinista, (…) para que el caso fuera llevado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con Eric ausente.”, y ésto hace ilegal que un acusado en ausencia sea procesado, conforme al Nuevo Código Procesal Penal.



“En un esfuerzo por desacreditar la decisión de la Corte de Apelaciones y de distraer al público de Nicaragua sobre la verdad del asesinato no resuelto de Doris, los Magistrados Sandinistas de la CSJ Rafael Solís y Alba Luz Ramos han iniciado una investigación “rogue”, sin la autorización del Presidente de la CSJ”, continua el comunicado, agregando que este hecho es otra violación de las leyes del país.



FSLN quiere Tribunal de Granada

El comunicado expuesto en el portal digital de Volz que se puede leer en: www.amigosdeeric.com, manifiesta que existen oficiales sandinistas que han exigido el arresto de dos de los Magistrados de la Corte de Apelaciones que votaron por la inocencia de Eric.



“Los Sandinistas están apoyando esta investigación con el propósito de ganar control de la Corte de Apelaciones de Granada, acusando y potencialmente arrestando a los Magistrados (Alejandro) Estrada y (Roberto) Rodríguez y sustituyéndolos con magistrados afines a sus objetivos”, acusa el texto.



El verdadero asesino es protegido

Según lo anterior el Frente Sandinista estaría no sólo tras el control de ese Tribunal, sino también encubriendo al verdadero actor del asesinato por el cual Volz cumplió 11 meses en prisión.



“Una investigación paralela ha establecido que el asesino de Doris es miembro de una familia poderosa e influyente en Nicaragua, que continua siendo protegido por altos oficiales del Gobierno de Nicaragua manipulando la prensa, las evidencias y el proceso judicial del caso. Altos oficiales de la policía y del Ministerio Publico (Fiscalía) colaboraron para utilizar a Eric como chivo expiatorio para proteger al verdadero asesino”, agrega.



Estrategia a seguir

Según el texto el equipo legal de Volz está estudiando todas las opciones para intentar corregir las injusticias que se cometieron en la investigación, los cargos expuestos por a Fiscalía y en el juicio de Rivas, incluyendo levantar cargos contra aquellos que contribuyeron a la condena injustificada del estadounidense.