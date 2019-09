CPC niegan carta, y también acusan a alcalde de León

Las negociaciones entre los transportistas de León y las autoridades municipales terminaron sin mayores acuerdos, más que el de seguir negociando hasta el miércoles próximo, confirmaron miembros de la Coordinadora Nacional de Transporte, quienes enviaron cartas a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, en la que piden una intervención en el conflicto generado por el alcalde Tránsito Téllez.



Vidal Almendárez, miembro de la Coordinadora Nacional de Transporte, anunció que la reunión de ayer fue un fracaso y que los transportistas de León “preparan una jornada que incurriría en situaciones más adversas para el alcalde”.



A pesar de la falta de acuerdos, los transportistas leoneses dispusieron reanudar el servicio ininterrumpido de transporte, mientras continúan las pláticas el miércoles hasta llegar a acuerdos finales.



Ramón Koulzons, representante de la Unión de Cooperativas de Taxis de León, aseguró que van a mantener una actitud fuerte para defender sus inquietudes ante las negociaciones con el Concejo y con la Comisión Municipal de Transporte.



El conflicto del transporte en la ciudad de León surgió luego que el alcalde Tránsito Téllez y el Con-cejo acordaron otorgar 20 concesiones de transporte urbano a la cooperativa León Santiago de los Caballeros, definiendo una ruta sobre las rutas que ya están operando otras cooperativas.



La decisión municipal, según el argumento de la resolución CM León-

2007, se basa en más de 10 cartas de parte de pobla-dores de varios repar-

tos, “así como también en carta de los CPC del municipio”.





CPC la niegan

Sin embargo, un pronunciamiento del Gabinete Municipal del Poder Ciudadano de León, rechaza que ellos hayan solicitado al alcalde la aprobación de las concesiones, y por el contrario, no sólo

condenan la decisión del alcalde y sus concejales, sino que la califican de “corrupta”.



Los miembros de los CPC de León explicaron en el pronunciamiento que lo que “dijimos y apoyamos fue la solicitud de servicios de transporte colectivo que hicieron los pobladores organizados en los CPC del sector de Los Poetas, “pero nunca aprobaremos el procedimiento utilizado, y mucho menos tenemos que ver con las 20 concesiones que fueron autorizadas por el Concejo de Gobierno Municipal”.



“Parece que el alcalde apuesta a crear una crisis innecesaria en la ciudad de León”, aseguró Almendárez.



Mientras tanto, Koulzons argumentó que los concejales municipales no pretenden beneficiar a la población de los sectores periféricos del municipio. “Las 20 concesiones de rutas tienen asignado un corredor de ruta que invade las ya existentes”, argumento.





Avizoran conflictos

Mientras tanto, Antonio Betanco, presidente de la Federación de Transporte Colectivo de Nicaragua, advirtió un incremento en el conflicto del transporte luego que argumentó que el nuevo precio internacional del barril de petróleo, contempla “un ajuste de tarifa acorde a esos nuevos precios”.



Según Betanco, la crisis no puede sólo ser asumida por el gobierno, sino por todos, en tal sentido exigió la congelación de los precios del combustible, y que el gobierno convoque a todos los organismos sociales a buscar una solución a

los problemas que generará la espiral alcista por el precio internacional del petróleo.