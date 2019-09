Sindicatos bajan propuesta de salario mínimo a 30%

El comité ejecutivo nacional de la Central Sandinista de Trabajadores (CST-Nacional) estableció su propuesta para el incremento del salario mínimo en un 30% negociable, lo cual dependerá de si el gobierno y la empresa privada están dispuestos a presentar propuestas más razonables que las ya expuestas.



“Consideramos que estamos actuando con responsabilidad, proponiendo un incremento del 30 por ciento, el cual no bajaremos mientras los empresarios, que proponen un incremento del 7 al 9 por ciento diferenciado, no planteen una propuesta alternativa que sea aproximada a nuestro planteamiento”, expresó Roberto González.



Así mismo, explicó que el 30% fue consensuado entre la CST-Nacional y el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), a la cual está afiliada la Central Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”.





Próximo incremento ya fue absorbido

El sindicalista señaló que la negociación del salario mínimo debió resolverse en diciembre pasado, pero en estos momentos el petróleo llegó a los 100 dólares el barril, haciendo que la especulación de los productos dispare el precio la canasta básica, “comiéndose” cualquier ajuste al salario mínimo que se haga.



Comentó que también al gobierno ya le hicieron ver que su propuesta de 10 por ciento es insuficiente.



“Hasta el momento no hay acuerdo, esperamos persuadir al gobierno para encontrar un acercamiento de propuestas”, manifestó.