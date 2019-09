Piden suspender pesca por buceo en la RAAN

PUERTO CABEZAS



El gobernador de la Región Autónoma del Atlántico Norte, Reynaldo Francis, dijo que solicitarán ante el gobierno central la suspensión de la pesca de langosta por buceo lo más pronto posible, debido a que cada día son más los casos de accidentes por descompresión que dejan como resultado muertes y desgracia en los hogares de las familias miskitas de la RAAN.



“Aquí los empresarios se enriquecen a costa del trabajo de los hombres miskitos, que a cambio quedan parapléjicos, cuadrapléjicos y muertos, y cuando esto pasa, las empresas no hacen más que abandonarlos porque ya no les sirven, sin que tengan que asumir ninguna responsabilidad patronal”, dijo Francis.



El gobernador hizo referencia al caso de una de las tantas víctimas que murieron con el huracán Félix en los Cayos Miskitos, cuidando los bienes de la empresa que ahora ha dicho que ese hombre más bien les debía a ellos.



La víctima mortal más reciente es Ernesto Kelam, quien murió el pasado 26 de diciembre mientras buceaba a más de cien pies de profundidad.



Datos estadísticos del Hospital Nuevo Amanecer demuestran que desde el 1 de julio del año pasado hasta la fecha, son más de ochenta los buzos que han sufrido descompresión.





Empresas presionan a buzos a ir más profundo

Según testimonio de algunos buzos que pidieron el anonimato, lo que pasa es que después del huracán los bancos de pesca fueron destruidos en gran parte, y ahora hay que ir a nuevos lugares donde la langosta se encuentra a mayores profundidades, donde el buzo debe sumergirse a más de cien pies.



“Los capitanes de los barcos nos dicen que si no traemos langosta no nos van a dar de comer, y que para el próximo viaje no nos volverán a traer, y es por eso que debemos luchar por ir en busca de la cola de langosta”, dijo un buzo.



Esta situación ha traído como resultado el incremento en los casos de accidentes, con una constante: las empresas no indemnizan ni asumen responsabilidades patronales a la hora de un accidente.





Inpesca busca alternativas

Al ser consultado el director del Instituto Nicaragüense de la Pesca, Inpesca, Stedman Fagoth, dijo que en estos momentos no pueden hacer mucho al respecto, más que ir trabajando en un proyecto de reconversión de pesca de langosta a escama con apoyo del Banco Mundial, que ha puesto en la mesa los primeros 6.2 millones de dólares para ese trabajo, para que de aquí en un año ya no exista la captura de langosta por buceo.



Fagoth suscribió el pasado diciembre, con los ministros de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, varios acuerdos, entre los que se encuentra impulsar la suspensión definitiva del buceo autónomo en los países de Nicaragua y Honduras, únicos donde aún se practica esta deshumanizada forma de ganarse el pan.



Los acuerdos firmados por los ministros piden de manera urgente que se reúnan los actores involucrados en este tipo de pesca, para que de manera oportuna se busque una solución a este problema.