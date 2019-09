Empleada de Salud se siente agraviada

Melania García Flores trabaja para el Sistema de Salud desde hace 23 años. Durante ese tiempo jamás se había sentido tan humillada y ultrajada en sus derechos laborales, hasta que asumió el actual director del Hospital de Ciudad Sandino, doctor Zamir Aguilar.



Su denuncia raya en lo inusual por ser una trabajadora que, además, pertenece al sindicato más representativo e influyente del sistema, la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetsalud.



A esta mujer que labora en el área de Higiene y Salud Ambiental, las enfermedades crónicas que padece, sumado al maltrato psicológico, la mantienen en un estado de depresión laboral, por lo que pide a las autoridades del Minsa que tomen cartas en el asunto.



Ella cuenta que de unos meses para acá, las autoridades, en contubernio con algunos trabajadores, se dedican a hacerle la vida imposible.



Hace algunos días recibió amenazas de muerte de unos supuestos matarifes que habrían sido afectados por ella, tras una supervisión al destace clandestino de cerdos en el que trabajaban, pero Melania ni siquiera fue quien hizo la supervisión.



La denuncia de la amenaza quedó archivada en el Distrito I de Policía. Los que amenazaron a doña Melania firmaron una orden de mantenerse a distancia de la señora.



“Lo único que exijo es un trato no discriminatorio en mi trabajo. Sé que las autoridades del centro han pedido al Silais autorización para que me despidan, pero yo no he dado ningún motivo”, afirmó.



El doctor Julio Caldera, Director del Sistema Local de Atención Integral en Salud, Silais- Managua, dijo que sobre el caso van a iniciar una investigación, y realizarán una asamblea con los trabajadores para analizar hasta qué punto la trabajadora tiene la razón.



“La compañera parece que atraviesa por un momento de inestabilidad emocional, hemos hablado con el director y le hemos orientado que se trate de normalizar la situación”, dijo el funcionario.