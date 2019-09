Uniforme obligatorio, pero niños pueden entrar sin él

Aunque el ministro de Educación, Miguel De Castilla, afirmó que el uniforme escolar era de “obligatorio cumplimiento”, también dijo que esto no será un impedimento para que miles de niños vayan a la escuela pública.



El funcionario afirmó que el Mined entregará 75 mil uniformes a los niños más pobres del país, pero esto no cubrirá la demanda del más de millón de escolares que ingresen en las aulas. Además, dijo que el uniforme escolar ahorra dinero a los padres y también evita que los jóvenes sean confundidos con pandilleros.



“Sabemos que la cantidad de uniformes que dispone el Mined no alcanzará, pero el niño que no lo tenga debe ser aceptado en las aulas, pues sabemos las necesidades que tienen los padres”, dijo el ministro de Educación.



Comentó que el uniforme azul y blanco es un decreto administrativo que se dictó el 18 de septiembre de 1979, el cual estableció el uniforme escolar único para estudiantes de instituciones públicas y privadas. “Esto no ha cambiado”, expresó De Castilla.





Precios subirán 10 ó 15%

EL NUEVO DIARIO comprobó en un recorrido que realizó por el Mercado Oriental, que a partir del 15 de enero todos los productos escolares experimentarán un alza. “El pantalón vale entre 120 y 160 córdobas según la talla, las camisas: 35 córdobas las de niño y 50 córdobas la juvenil; las faldas, tienen precios que oscilan entre 80 y 120 córdobas”, dijo Jacqueline Ponce.



La comerciante afirmó que después de enero estos precios podrían incrementarse en un 10 ó 15%, pues todavía tienen productos del año pasado. “Todo ha subido, la yarda de tela para uniforme subió 15 córdobas, a eso hay que sumarle la carestía de la vida, por eso las costureras aumentan los precios en la hechura de las camisas y de los pantalones”, indicó Ponce.



Augusto Zacarías Flores se dedica a la venta de mochilas, y afirmó que los precios andan entre los cien y los 300 córdobas o más, según el estilo. En el caso de los zapatos, para niñas hay desde 200 a 300 córdobas, para los varones los precios oscilan entre 250 el zapato nacional, 380 los panameños y 580 otras marcas extranjeras, dijo Janeth Leiva.



Otro producto que sufrirá incremento serán los cuadernos. La docena de cuadernos universitarios está a 110 córdobas, y los de tarea para primaria 38 córdobas la docena.







Semana de la educación

De Castilla anunció la celebración de la “Semana de la Educación”, la cual fue emitida a través del decreto presidencial 116-2007, publicado el dos enero de este año en La Gaceta.



La jornada se efectuará del siete al once de enero con distintas actividades. Hoy se tiene prevista la salida de “La antorcha por la educación” del puesto fronterizo El Guasaule, la cual será recibida el 11 de enero en el parque histórico Loma de Tiscapa, por el Presidente de la República.



De Castilla anunció actividades culturales que se realizarán en el auditorio “Elena Arellano” del Mined, así como la disertación del educador francés Jean Louis Clero, el nueve de enero. Además, dijo que se llevarán a cabo dianas en las rotondas de la capital, con el fin de celebrar la gratuidad de la educación.