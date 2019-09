¡Cuánto amor por Volz!

No fue un acto privado. La deportación del estadounidense Eric Stanley Volz, acusado y luego sobreseído por el asesinato de Doris Ivania Jiménez, se firmó en una oficina gubernamental ante más de 25 funcionarios que presenciaron cómo las autoridades gubernamentales cumplieron una orden administrativa de alto nivel, para entregar al reo norteamericano al cónsul Marc Meznar.



Tampoco fue un acto obligatorio, pero sí fue un trámite fugaz y expedito. Ni el abogado acusador de Volz, ni su abogado defensor, ni los fiscales ni los magistrados que dictaron su revocación de condena, ni las autoridades judiciales, se enteraron de que el estadounidense había sido deportado de oficio y con carácter de urgencia por la Dirección General de Migración y Extranjería.





¿Quién daba las órdenes por celular?

Fuentes gubernamentales confirmaron ayer a EL NUEVO DIARIO que la resolución administrativa 669/2007 que ordenó deportar a Volz se hizo efectiva el 21 de diciembre a las 2:10 de la tarde, en la oficina del alcaide Óscar Molina, Director de Relaciones Públicas del Sistema Penitenciario Nacional, en la Cárcel Modelo de Tipitapa.



De acuerdo con la versión de fuentes gubernamentales, a Volz lo obligaron a firmar la carta de deportación en ausencia de su abogado; agentes del Sistema Penitenciario le sellaron el pasaporte provisional que le consiguió la Embajada de Estados Unidos en Managua, lo llevaron hasta el Aeropuerto, lo introdujeron por una puerta de acceso restringido al público en el Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”, y ahí lo entregaron al cónsul Meznar.



“La firma de Volz en la oficina del alcaide Molina se da delante de mucha gente. Ahí estaban funcionarios del Ministerio de Gobernación y de la Dirección de Extranjería, gente de Inteligencia del Ejército vestidos de civil, escoltas policiales, funcionarios de la Embajada norteamericana y trabajadores del Sistema Penitenciario. El encargado de hacer firmar a Volz, a cada rato llamaba a un celular para pedir instrucciones, y no hacía nada si no le daban las instrucciones”, dijo la fuente, que pidió el anonimato por razones obvias de seguridad en su puesto.





Silencio oficial y boleo

EL NUEVO DIARIO intentó confirmar la información de manera oficial con el Ministerio de Gobernación y con la Dirección General de Migración Extranjería (DGME), pero no hubo respuestas concretas.



La oficina de prensa de Gobernación contestó que las acciones migratorias obedecen por ley a Migración y Extranjería, a pesar de que esta instancia es subordinada directamente a la ministra Ana Isabel Morales.



En la oficina de prensa de la DGME, respondieron que buscarían la información, pero tras múltiples llamadas, la persona indicada “no estaba en sus oficinas”, y finalmente, al filo de la tarde, la encargada de prensa “estaba ocupada para atender”.



EL NUEVO DIARIO informó ayer que la DGME emitió la orden de deportación en la resolución número 669/2007 el 21 de diciembre a las 2:10 de la tarde, firmada por Martín Jarquín López, Director de Fronteras, y por Róger Morales Velásquez, asesor legal de la DGME.



La resolución fue recibida en el acto y firmada por el cónsul general de Estados Unidos en Managua, Marc Meznar, de acuerdo con la Ley 240, Ley de Control de Tráfico Migratorio de Migrantes Ilegales, que establece que los actos administrativos de deportación y embarque de inmigrantes ilegales deben notificarse a los consulados de los países de origen del ciudadano afectado.



Pero mientras Gobernación se desmarcaba del caso y Migración evitaba aclarar la información, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició un proceso de investigación para determinar la actuación de los judiciales en el caso Volz.



El ciudadano estadounidense fue acusado por el asesinato de Doris Ivania Jiménez, su ex novia oriunda de San Juan del Sur, Rivas, quien también fue violada en su tienda de ropas. Volz fue acusado, sentenciado a 30 años de prisión, pero en diciembre pasado el Tribunal de Apelaciones de Granada emitió una resolución que revocó la sentencia y ordenó su libertad inmediata.





Defensor: Su salida no fue espontánea

Aunque Volz salió del país el 21 de diciembre, es hasta ahora que se conoce que fue deportado de oficio por las autoridades de la DGME, en medio de un fugaz y sorpresivo proceso administrativo del que ni su abogado, Fabbrith Gómez, ni la Fiscalía, ni el acusador particular, ni las autoridades judiciales, se enteraron.



“Yo me enteré hasta que se produjo la libertad (porque) la orden de libertad emitida por el Tribunal de Apelaciones no contemplaba su salida del país, la explicación la encontré después, cuando él (Volz) me mostró su pasaporte y me enteré de que había sido deportado”, explicó el abogado de Volz.



Gómez indicó que él no sabe quién fue el que decidió deportar a su defendido, porque no le notificaron a nadie más que a Volz dentro del Sistema Penitenciario Nacional.



“Supongo que la deportación de Eric obedece a su estatus migratorio en Nicaragua, pero cabe señalar que su estatus se venció estando él en la cárcel”, agregó el abogado de Volz, quien aseguró que la salida obligatoria de su defendido “no fue espontánea”.





Hasta pasaporte nuevo le dieron

Por su parte, el abogado acusador de Volz, Erick Cabezas, dijo que la salida del acusado fue totalmente anómala, porque se fue sin pasaporte, con un salvoconducto y escoltado por Migración y Extranjería hasta al pie del avión, “lo que no ha sucedido nunca, porque yo estoy acostumbrado a sacar reos de la cárcel y me los botan en la puerta del Sistema para que se vayan a como puedan”.



Cabezas indicó que hasta ahora nadie le ha dado respuesta respecto de cómo es que Volz salió, pregunta que hasta ayer también la Fiscalía se estaba haciendo.



“La pregunta que ustedes me hacen se la trasladamos a los señores magistrados, porque nosotros como Ministerio Público tenemos esa inquietud. Esperamos respuesta. Queremos saber cómo es que el señor Eric Volz salió del país. Lo desconocemos”, expresó la secretaria ejecutiva de la Fiscalía, Delia Rosales, quien junto a la fiscal departamental de Rivas, Isolda Ibarra, compareció ayer ante los miembros del Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte.





HABLA LA MADRE DE DORIS



LÉSBER QUINTERO /RIVAS

Para doña Mercedes Alvarado, madre de Doris Ivania Jiménez Alvarado, asesinada atrozmente el 21 de noviembre de 2006 en pleno centro de la ciudad turística San Juan del Sur, el hecho de que el gobierno de Nicaragua haya ordenado la deportación con carácter de urgencia de Eric Stanley Volz a Estados Unidos, no es ninguna sorpresa, “ya que hasta un ciego hubiese notado el apoyo que tuvo el asesino de mi hija de parte de las autoridades gubernamentales de mi país”.



Doña Mercedes se refirió de esta manera tras conocer que el propio Volz aseguró, en su sitio en internet www.amigosdeeric.com y en una entrevista a The New York Times, que él había sido deportado de Nicaragua por una resolución administrativa del Ministerio de Gobernación., cuya institución ordenó de oficio, y por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, la deportación urgente a Estados Unidos el pasado 21 de diciembre de 2007.