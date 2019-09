Derrocar al somocismo

“Considero a UDEL el mejor de los instrumentos de lucha contra el somocismo. Estoy ligado por una lealtad indeclinable a UDEL. Si se hunde me hundo yo con ella, y no sé cómo voy a quedar por dentro de mí mismo si eso ocurre, para hacer pronósticos y promesas ahora”.



Pedro Joaquín Chamorro devolvió el carro de su máquina de escribir y continuó: “Por otra parte, siempre el sueño del nicaragüense: ve grandezas donde no las hay, partidarios y políticos donde no existen, y quieren vivir el pasado cuando ya hasta el presente se está agotando”. Ésta es una anotación en su diario el día lunes 29 de marzo de 1976. Tenía entonces 51 años.



“¡No hay por quién votar!”

La Unión Democrática de Liberación, UDEL, fue el último proyecto político que lideró Pedro Joaquín Chamorro Cardenal para desterrar por la vía cívica y democrática a la dictadura somocista, implantada en Nicaragua desde 1936.



Fundada el 15 de diciembre de 1974, UDEL fue una alianza amplia, integrada por liberales y conservadores antisomocistas --no los “zancudos” aliados a la dinastía--, así como por socialcristianos, socialistas, independientes, y las entonces dos únicas centrales sindicales opositoras, CGT y CTN.



Pedro Joaquín Chamorro fue el principal dirigente y su presidente hasta diciembre de 1977, un mes antes de ser asesinado.



Según se lee en su diario --publicado en 1990 por su hijo Carlos Fernando Chamorro, con el título “Diario Político”--, Pedro Joaquín tomaba el pulso a las diferentes corrientes políticas para sostener el bloque de UDEL, que surgió justamente como repuesta al intento reeleccionista de Anastasio Somoza Debayle, en septiembre de 1974, bajo el lema: “No hay por quién votar”.



“Todo comenzó en una reunión en la “piedra quemada” donde decidimos hacer un documento de toda la oposición y publicarlo. Luego nos fueron llamando, a la Policía primero y al juzgado después, y todo el país escuchó millones de veces la frase NO HAY POR QUIÉN VOTAR, cuyo impacto contribuyó enormemente a la pavorosa abstención electoral del 1º de septiembre”, anotó en su diario el 18 de febrero de 1975.



En septiembre de 1975, UDEL emitió su boletín número 16 donde confirmó una vez más la magnitud y la visión del proyecto político.



“La UNIDAD sobre la que se fundamenta UDEL no sólo cubre la etapa de la lucha contra Somoza, sino también la etapa posterior al somocismo, la cual deberá estar regida por el programa de UDEL, cuyo contenido esencial es garantizar la construcción de una sociedad democrática, pluralista e independiente, en la cual serán respetadas todas las ideologías y organizaciones”, sentenció el Consejo Nacional Ejecutivo de dicha alianza.



“Éste es el compromiso esencial de UDEL y al cual debemos absoluta lealtad”, sentenció el Consejo.



El caso de Amada Pineda

El doctor Danilo Aguirre Solís, Director de EL NUEVO DIARIO y Jefe de Redacción de La Prensa bajo la conducción de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, recuerda que la fundación de UDEL está ligada al caso de Amada Pineda, una campesina que fue violada por la Guardia Nacional.



“Amada Pineda era una campesina hija de un viejo líder conservador del norte que había abrazado el socialismo, se había organizado dentro de las mujeres socialistas. A ella la capturan dentro de la cacería que se dio después del 74 con la toma de la Casa de “Chema” Castillo, lo que desató una enorme represión en el campo, y la capturan junto con cantidad de campesinos que asesinó la Guardia”.



Amada Pineda sufre una violación múltiple, encabezada por el sargento Soto: “Ella, muy valiente, vino a Managua y denunció los vejámenes y crímenes a La Prensa, donde se publicó. La oficina de Leyes y Relaciones de la GN ocupó a sus abogados para acusar a Pedro por injurias y calumnias. El doctor Guillermo Vargas Sandino sobreseyó a Pedro, y hasta allí llegó la carrera del doctor Vargas Sandino, quien demostró ser un hombre de bien, ya que pese a las presiones --era la Guardia la que acusaba-- dictó el sobreseimiento”.



“Cuando se dio la lectura del sobreseimiento”, prosigue el doctor Aguirre Solís, “Pedro estaba buscando una unidad pluralista más allá de los partidos tradicionales, y salió del juzgado en andas de los obreros del SCAAS (Sindicato de Carpinteros, Armadores, Albañiles y Similares), en el cual estaba Chagüitillo. Ese fue el germen de UDEL, la Unión del sector conservador --estaban ahí el doctor Hernaldo Zúñiga, Rafael Córdova Rivas y Santiago Rivas Haslam--, los liberales independientes y los socialcristianos, y la novedad es que se agregaron las centrales sindicales, tanto las que venían del Partido Socialista con Chagüitillo, como las de los gremios cristianos de la CTN y Huembes”.



El doctor Hernaldo Zúñiga recuerda que sufrieron carceleadas por pertenecer a UDEL, e incluso el secretario de Masaya, Arturo Velásquez, fue asesinado por la GN en 1978, al ser sacado en pijamas de su casa y acribillado en la calle. “Agradezca que está preso, le dijo un guardia al doctor Zúñiga en septiembre de ese año, porque la orden contra usted era matarlo”.



Eso fue en la ola de represión originada tras la muerte de Pedro Joaquín, a quien el pueblo de Monimbó le rindió tributo en una misa en la Plaza Magdalena, que fue reprimida por la Guardia Nacional, lo que dio origen al estallido insurreccional de Monimbó en febrero del 78. Desde entonces la Plaza Magdalena lleva el nombre de Pedro Joaquín.



También se integró el Movimiento Liberal Constitucionalista, creado por Ramiro Sacasa, que había abandonado las filas del somocismo. “Todo esto se constituyó en la Unión Democrática de Liberación, UDEL. Y se agrega Mundo Jarquín, sin partido, quien se convirtió en su brazo derecho en ese episodio”, rememora el doctor Aguirre.



“El tigre nació rayado”

El doctor Edmundo Jarquín explica que esta organización “fue la concreción más importante de la posición política de Pedro, porque en UDEL llegaban a converger desde sectores marxistas como el Partido Socialista Nicaragüense, pasando por los Social Cristianos, el PLI y los sectores conservadores adversos al entendimiento con Somoza; entonces fue realmente la realización política de Pedro. UDEL era una alianza de centro izquierda, según su programática”.



Jarquín señala que Pedro Joaquín tuvo un acercamiento con la tendencia tercerista del FSLN, después del primer asomo insurreccional de octubre del 77, tras los ataques guerrilleros a Masaya, San Carlos y Dipilto, Ocotal. Para entonces, Pedro había superado la férrea censura de 1974 a 1977, y el encarcelamiento judicial promovido por Cornelio Hüeck, el hombre fuerte del somocismo.



“Se estableció una comunicación informal con Sergio Ramírez, uno de los elementos más visibles del Grupo de los Doce que estaba en Costa Rica. Derivado de eso yo viajé por encargo de Pedro Joaquín a reunirme con el Grupo de Los Doce, el 25 de diciembre de 1977”, dice Mundo Jarquín.



“Los resultados de esa plática yo los informé desde Costa Rica, porque continué viaje a Sudamérica a través de un emisario, Jerez, de Rivas, y le mandé a informar a Pedro Joaquín de eso. Habíamos convenido que al regreso de mi gira por Perú y Ecuador, yo lo llamaría desde Panamá, y en clave él me diría si debería volver a Costa Rica para una segunda reunión. Y en efecto lo llamé desde Panamá y me dijo: “El tigre nació rayado”, que era la clave para decirme que pasara a una segunda reunión, que fue precisamente el domingo siete de enero”.



“Ahí me reuní, y el acuerdo fue que, en efecto, Pedro Joaquín, con motivo de la reunión de Primavera de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) que se realizaría en Cancún, se reuniría con representantes de Los Doce y de la tendencia tercerista. Yo vine el domingo ocho de enero de 1978 de Costa Rica, y el nueve fue la noche que ha sido relatada cuando estábamos en el pétit comité de UDEL, recibiendo el informe y conversando, cuando el diez de enero, lo matan”.



El libro a Sergio Ramírez

Fue tal el nivel del acercamiento con el Grupo de Los Doce, que Pedro envió a Sergio Ramírez un ejemplar de El Enigma de las Alemanas, que había ganado un concurso de cuentos centroamericano, con la siguiente dedicatoria: “Con afecto, del posible número trece”.



El doctor Aguirre Solís aclara que “Pedro nunca hizo buenas migas con el Frente Sandinista porque no compartía la visión leninista de la organización del Estado; compartía la decisión de enfrentarse en todas las formas que fuera contra el somocismo, y provocar una transformación social y económica en Nicaragua, pero tenía sus reservas acerca de lo que podía suceder, y tenía toda la razón del mundo; él era celoso con la democracia y la libertad.



“Pedro era el hombre más perseguido de este país, el clandestinaje tiene sus riesgos, pero cuenta con la ventaja del ocultamiento, en cambio, él tenía que dar la cara todos los días y eso le cuesta la vida”, reafirma el doctor Aguirre, quien recuerda que para 1977, en las vísperas de su asesinato, el doctor Chamorro “era ya líder de UDEL, La Prensa estaba en la cresta de todas las denuncias”, y Pedro acumulaba “el odio de los corridos, el odio de Somoza y el odio de los ministros que salían por casos de corrupción“.



Para su amigo, el doctor Hernaldo Zúñiga Montenegro, con el asesinato del doctor Chamorro se perdió al Presidente que seguramente habría hecho de Nicaragua una verdadera República.





Las contradicciones con Agüero

Según el escritor Sergio Ramírez, a finales de los años sesenta, Pedro Joaquín Chamorro estaba consciente de que no tenía el suficiente carisma político para convocar y concentrar a la población en actos masivos, y encabezar un partido o alianza política de oposición que destronara a la dinastía somocista desde las urnas.



“Esto lo entendió bien Pedro Joaquín cuando surge la figura de Fernando Agüero, que sí tenía carisma, y entonces él le dio el respaldo de La Prensa y de su prestigio personal”, señaló el escritor.



Ramírez relató que cuando estudiaba en la universidad, en la ciudad de León, asistió a una concentración en la que el popular político conservador declamaba uno de sus famosos y efusivos discursos, en oposición al gobierno somocista.



“Recuerdo que estaba en la azotea de la casa cural de La Merced, con otros compañeros de la dirigencia estudiantil observando la manifestación en el parque, y Agüero hablaba desde el balcón de una casa particular. Estaba llenísimo. Había allí apretujadas unas 10 ó 15 mil personas, que en ese momento era una cosa extraordinaria”, narró el novelista.



“Y yo recuerdo a Pedro Joaquín, desde esa atalaya donde yo estaba, subido al techo de una casa, dando las instrucciones al fotógrafo de los ángulos que debía tomar de la manifestación. Los dos, arriba del techo de la casa”, contó.



“Eso nunca lo olvidé, porque demuestra cómo él veía en Agüero al líder que podía destronar a la dictadura por la vía cívica. Esto me demuestra su falta de egoísmo, porque con el poder que él tenía en el periódico, pudo haber tratado de imponerse sobre Agüero como líder, y él entendió que Agüero era un líder carismático, y que su papel era apoyarlo”, señaló.



Pero la amistad entre Chamorro y Agüero llegó a su fin cuando éste último firmó el pacto kupia kumi (un solo corazón, en miskito), para compartir el gobierno en un triunvirato desde mayo de 1972 hasta diciembre de 1974, con Roberto Martínez Lacayo y Alfonso Lovo Cordero, ambos liberales nacionalistas. Anastasio Somoza Debayle asumiría de nuevo las riendas del país.





¿PJCh expresó su rechazo a la decisión que tomó Agüero?

Públicamente lo rechazó. Y yo recuerdo la línea de La Prensa de rechazo al pacto cuando Agüero se puso la banda presidencial pendeja que se dejó poner.



Después Agüero, cuando pactó con Somoza y aceptó esta banda presidencial, quedó bautizado como “El señor de la pitoreta”. Porque una de las cosas que ocurría todos los días en Managua, es que Agüero, que vivía en la vieja Managua, cerca del Hospital General, salía todos los días hacia la Casa Presidencial en su caravana e iba sonando la sirena, con las motocicletas. Entonces, su único acto de poder era ése.



Él llegaba hasta al Palacio de Tiscapa sonando la sirena, entonces le puso “El señor de la pitoreta”. Pedro Joaquín era inflexible y nunca tranzó con pactos o componendas con los Somoza.





¿PJChC tenía intereses particulares como político?

Pues, el hecho de que él haya respaldado a Agüero, sabiendo que Agüero era alguien carismático, me demuestra a mí que él era un tipo de líder diferente. Que no es el tipo de líder que se aferra al poder, y divide, fragmenta como nosotros estamos viendo ahora. Por el hecho de estar yo arriba, yo y yo, y que no importa que el vidrio en el que estamos parados se parta en pedazos.



¿Pedro Joaquín era un candidato natural para ser alguna vez Presidente de Nicaragua?

Claro, hay que ver las circunstancias que se dieron después: la Revolución no dio espacios cívicos precisamente de participación ciudadana. Es muy difícil hablar potencialmente hacia el futuro, pero lo más seguro es que Pedro Joaquín hubiera terminado chocando contra el esquema cerrado de la Revolución, en el cual él hubiera terminado teniendo poco espacio. Desde La Prensa, seguramente, él habría sido siempre crítico.



