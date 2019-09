Destituyen a Alcalde y al vice de Jalapa

JALAPA, NUEVA SEGOVIA

Por unanimidad, ocho concejales de este municipio votaron a favor de una resolución que acordó destituir de su cargo al alcalde, Humberto Pérez Largaespada, y al vicealcalde, Danilo Montiel Sanabria, al tenor de la resolución RIA-663-07 de la Contraloría General de la República (CGR), que estableció presunción penal en contra de ambos funcionarios por supuestos daños al patrimonio del municipio.



A la vez, eligieron alcalde sustituto al concejal sandinista Gumersindo Sánchez Monjarrez, un agricultor de 46 años, y como vicealcalde al médico Fernando Castillo Morales, de 49, los que deberán esperar la ratificación de parte del Consejo Supremo Electoral. También ascendieron a la curul de propietarios a los suplentes respectivos de la nueva fórmula nombrada, para asumir las riendas de la municipalidad.



Los concejales también aplicaron sanciones administrativas, una multa de tres meses de salario, a Pérez Largaespada, y de dos meses a Montiel Sanabria. Bajo el mismo concepto multaron al ex edil Francisco Omar González Vílchez, con tres meses, y al ex vice José Tomás González Espinoza, con dos meses; ambos de la administración 2001-2004, a los que también “pegó” la CGR con presunción penal.



El quórum fue establecido con cinco propietarios del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y con tres del Frente Sandinista (FSLN). Dos concejales rojinegros hicieron caso omiso a la autoconvocatoria por considerarla ilegal, pero uno de los suplentes llegó y fue incorporado a la sesión, en este caso al señor Luis Amado Tórrez.





Resolución en El Pantano

Según Vidal Montenegro, del PLC --quien fungió como Secretario del Concejo--, tenía previsto realizar la sesión extraordinaria en el auditorio de la comuna, pero debido a que tuvieron información de personas afines al alcalde, dispuestas a “sabotear” la reunión, optaron por realizarla en el restaurante El Pantano, en la periferia oeste de la ciudad.



El comisionado Juan Manuel Chávez, segundo al mando de la Policía departamental, estuvo presente dirigiendo las medidas de seguridad, para lo cual apostó agentes en el portón de acceso al restaurante y en los dos locales que alojan las oficinas administrativas de la Alcaldía, ubicadas en el centro del pueblo.



Un grupo de simpatizantes del alcalde llegó al portón de barrotes metálicos con la intención de entrar al salón donde estaba reunido el Concejo, y gritaba su derecho a observar la sesión invocando la Ley de Municipios, la cual establece que éstas son públicas.



Sólo permitieron la entrada a las concejalas Angelita Valenzuela y Flor de María Martínez, así como a Omar Acuña, suplente del hasta ahora concejal Gumersindo Sánchez, quienes mantuvieron durante el desarrollo de la sesión una permanente protesta en contra de sus colegas.



Valenzuela, secretaria del órgano deliberativo, calificó la reunión de sus colegas como un encuentro de particulares que no tiene legalidad, porque el alcalde Pérez Largaespada es el facultado para convocar.



Todo legal

Nicolás Tórrez, como profesional del derecho notariaba la sesión, y explicó que los concejales tenían la potestad de autoconvocarse, como lo establece el Arto. 78 del Reglamento de la Ley de Municipios (leyes 40 y 261).



“Ellos tienen la facultad de convocarse a sesión para ver la pérdida de condición de alcalde y vicealcalde, así como aplicación de sanciones, el Concejo se constituye a través del Arto. 78 del Reglamento”, reiteró

Por su parte, el alcalde Pérez Largaespada, paralelo a la sesión que lo destituía, rechazaba en una radio local la legalidad de la medida de los concejales. Y también, que éstos no hacían nada, porque está amparado ante el Tribunal de Apelaciones de Estelí.



EL NUEVO DIARIO intentó concertar una entrevista con Pérez Largaespada, pero éste se mantenía encerrado en su despacho, bajo vigilancia y protección de sus seguidores. Orlando Zeledón, funcionario de la Alcaldía y aspirante a la candidatura de alcalde para las próximas elecciones, vociferó contra este corresponsal, calificando a este rotativo de “amarillista y parcializado”, no obstante nuestra insistencia de obtener una versión del alcalde.



Vale aclarar que Zeledón funge en Nueva Segovia como representante del organismo Ética y Transparencia.





Por qué los “pegaron”



La auditoría especial en la comuna fue realizada a petición del alcalde Pérez Largaespada el 25 de febrero de 2005, cuando denunció ante el ente fiscalizador hechos de corrupción supuestamente cometidos por su antecesor González Vílchez, pero con algunos hechos que también lo comprometían a él.



La presunción penal por la que el cuarteto --dos funcionarios y dos ex funcionarios-- de la comuna jalapeña deberá responder ante los tribunales comunes, es por la emisión del cheque número 20004, del 25 de noviembre de 2004, de una cuenta en Banpro, por la cantidad de 446 mil 216 córdobas, que González Vílchez entregó a su sucesor Pérez Largaespada, entonces electo alcalde en ese mes para el período 2005-2008.



El fondo había sido desembolsado por Apdel-Danida --programa de Dinamarca en Las Segovias para apoyar a las alcaldías-- para la construcción de una terminal de buses en el municipio, obra que nunca fue realizada por ambos funcionarios, porque, supuestamente, el dinero había sido devuelto por el actual alcalde al organismo financiador.



En su informe, los auditores determinaron que la actual administración edilicia tomó fondos de otros proyectos de inversión pública para cumplir el reembolso a Apdel-Danida, evidenciando un daño patrimonial a la municipalidad.



También la CGR presume responsabilidad penal contra González Vílchez, por no justificar el destino de 219 mil 419 córdobas con 39/100, dinero en efectivo que habría sido entregado a su conductor Jaime Roberto Briones Pérez, “a pesar de que dichos egresos fueron emitidos a favor de los supuestos beneficiarios Damaris Salgado Hernández, Armando Cruz Pérez y Felipe de Jesús Romero Arteta”, se señala en la fulminante resolución.





La finca fantasma

En otro caso donde ambos aparecen involucrados --el alcalde saliente y el entrante-- es en el supuesto mal uso de 16 mil 892 dólares donados por el ayuntamiento de Champigny (Francia) y Fons Catalá (España) destinados para la construcción de un aula en la comarca La Mía “Unidos para vivir mejor” y Reserva Ecológica de Jalapa.



En la trama, González Vílchez, en calidad de alcalde, “compró” una finca de 40 manzanas en la comarca Siuce-La Jungla para un parque ecológico al señor José Galindo Urbina, “terreno” que por casualidad colinda con una propiedad de Pérez Largaespada.



Por la transacción con escritura privada, la Alcaldía emitió dos cheques de una cuenta del BDF, uno de un mil dólares que el portador endosó para que Pérez Largaespada lo hiciera efectivo el 21 de octubre de 2004, y otro por 9 mil dólares, también endosado y cambiado por las mismas personas en el mismo banco, el 25 del mismo mes y año.