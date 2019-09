A juicio ex alcalde Carlos Iván Hüeck

Masaya



Tras una larga serie de investigaciones realizadas por el Ministerio Público de Masaya, con una duración de casi dos años, esta institución decidió acusar formalmente, ante los Juzgados, al ex alcalde de la ciudad, Carlos Iván Hüeck, junto a otros cuatro funcionarios de su administración, por el delito de peculado y malversación de caudales públicos, en perjuicio de la municipalidad.



Según consta en el expediente número 0349-0523-07 PN, los acusados fueron citados para el 28 de diciembre del año pasado a comparecer en una audiencia preliminar con carácter inicial; sin embargo, ésta se pospuso para el tres de enero de 2008, debido a que dos de los acusados, Hüeck y Chéster Membreño Palacios, ex secretario del Concejo, manifestaron estar enfermos.



No obstante, en esta última fecha, el juez de Distrito de Audiencia de Masaya, Leonel Alfaro Sánchez, luego de escuchar a la parte acusadora (Ministerio Público) y los defensores de los señalados; decidió otorgar como medidas cautelares: la retención migratoria y el pago de una fianza para cada uno de los implicados.



En el caso del ex alcalde se le impuso una fianza de 75 mil córdobas, se le expropió una finca y se le prohibió salir del país, y en el caso de Chéster Membreño, además de la fianza, se le ordenó permanecer en su domicilio hasta el día del juicio.



Asimismo, a los ex concejales Arístides Ruiz Díaz y Rudy Argentina Lira Rivera, y a Lorenza Catalina Juárez Espinoza, ex administradora de la Alcaldía de Masaya, junto a los otros acusados por el mismo delito de malversación, se les ordenó prisión domiciliar y pagar una fianza de diez mil córdobas. No así en el caso del ex concejal Juan Ortiz y en el del señor José Ramón Bonilla, uno de los implicados, a quienes se les emitió orden de captura por no presentarse en los juzgados el día de la audiencia.





Sustrajeron dinero para proyectos “fantasmas”



El juez Alfaro Sánchez, en entrevista con EL NUEVO DIARIO, señaló que el delito está basado en que estos funcionarios públicos sustrajeron más de dos millones de córdobas tras una sesión del Concejo (donde los acusados votaron a favor de esta acción), de un fondo donado por el Gobierno del Japón para ser utilizado únicamente en obras sociales.



"Sin embargo, pese a que los implicados sabían que de acuerdo con la Ley de Municipios (Ley 40), estaban cometiendo un delito al sustraer dinero de la comuna, siguieron con sus propósitos (...) Tengo entendido, de acuerdo con la investigación que realizó la Fiscalía, que primero designaron más de un millón de córdobas para un proyecto de tratamiento de desechos sólidos, el cual no fue finalizado, y posteriormente realizaron otras obras que tampoco fueron terminadas", afirmó Sánchez.



Uno de esos fraudes cometidos por la anterior comuna, según el juez, fue con el proyecto de mejoras en el bulevar Maldonado, donde se invirtió casi un millón de córdobas en una obra fantasma; aquí entró en el juego el señor José Ramón Bonilla, a quien se le transfirió todo ese dinero, ya que era el representante de una constructora llamada Bonicsa, encargada de realizar las fases del proyecto.





Sobre los funcionarios pesan otros delitos

El asesor legal del actual gobierno municipal, Alejandro José López, afirmó a este medio que sobre los acusados pesan otros delitos, aún no remitidos por el Ministerio Público de Masaya, entre los que destaca la pérdida de 600 mil dólares, provenientes de 1,200 concesiones de taxis (valoradas cada una en 500 dólares) emitidas en los períodos del primero de enero de 2003 a 2005.



Cabe mencionar que el juicio oral y público de estas personas que un día pertenecieron a la anterior administración de la Alcaldía, se efectuará el próximo 13 de mayo, y estará presidido por la juez de Distrito Penal de Masaya, Ruth Chamorro.