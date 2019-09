Corte no investiga la deportación

Los miembros del Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia solicitaron a la Dirección General de Migración y Extranjería los movimientos migratorios de Eric Volz, y no descartaron la posibilidad de citar a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, para que explique cómo es que el norteamericano salió del país.



“En la segunda parte, cuando ya se abra a pruebas este proceso de investigación, los cuatro miembros del Consejo van a valorar si es necesaria o no la presencia de la ministra de Gobernación”, dijo la vocera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nubia Sansón, citando a uno de los miembros del Consejo de Administración y Carrera Judicial (CACJ).



Sin embargo, el magistrado Edgard Navas, miembro del CACJ, dijo que era la primera versión que tenía sobre el particular, porque el Consejo “no discutió absolutamente nada de eso”.





Inició el desfile

Ayer comenzaron a asistir ante el Consejo, abogados acusadores, defensores y fiscales, y para hoy se espera a los magistrados de Granada que firmaron en diciembre pasado la libertad y revocación de la sentencia de 30 años a Volz, quien fue acusado y sentenciado por el asesinato de su ex novia Doris Ivania Jiménez, en noviembre de 2006.



Una gran pregunta que se hizo es que si en medio de la liberación de Volz hubo o no un soborno de por medio, y quién lo recibió.



Erick Cabezas, abogado acusador particular de Volz, explicó que los miembros del CACJ, Manuel Martínez, Marvin Aguilar y Edgard Navas, le preguntaron ayer si podía demostrar si existió o no un soborno, “pero la verdad es que nosotros no podemos demostrar o siquiera decir que hubo, porque no sabemos”.





Intento de soborno a familia

Lo que sí hubo por parte de la familia de Volz, por medio del abogado César Baltodano, fue el ofrecimiento de un millón de dólares a la madre de Doris Ivania Jiménez, y de 200 mil dólares más para su abogado si lograba convencerla para aceptar el dinero, confirmó Cabezas, no obstante fue claro en decir que nunca intervino ninguna autoridad judicial.



El CACJ citó para hoy a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada, Francisco Roberto Rodríguez Baltodano y Alejandro Estrada Sequeira, quienes revocaron la sentencia de 30 años de prisión que la juez de Rivas, Iveth Toruño, le había impuesto al estadounidense por el asesinato de Doris Ivania Jiménez.