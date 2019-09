Alzas están pedidas por Enacal, y cero consultas

El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) confirmó ayer en su sitio web oficial la resolución CD-RE-036-2007, donde anuncia las nuevas tarifas que aprobó a Enacal para que esta empresa las aplique en la capital por tratamiento de aguas residuales domésticas.



Los directivos del INAA ubicaron esta resolución al final de la sección “tarifas” de su página web oficial (www.inaa.gob.ni), donde ahora se puede descargar el documento completo que fue certificado por el abogado y notario, Carlos Álvarez Rodríguez.



El Consejo de Dirección del INAA sigue sin brindar declaraciones al respecto, y aunque el viernes pasado la presidenta de Enacal, Ruth Herrera, dijo que desconocía esta misma resolución, ayer señaló en una carta enviada a EL NUEVO DIARIO que eso “efectivamente fue noticia, pero hace seis meses”.



“INAA no ha tenido la cortesía de contestarme ninguna de las cartas que le he mandado. Si vos realmente tenés alguna carta que me hayan contestado, pues me gustaría conocerla a través tuyo”, dijo Herrera, quien agrega en esta carta que la construcción de dicha planta prevista a inaugurarse en mayo próximo, se atrasará hasta fines del año.



Igual que el viernes pasado, Herrera subrayó que se trata de una “manipulación” de un periodista de EL NUEVO DIARIO, “todo ello con la finalidad de informar falsamente de un alza que Enacal no ha decidido aplicar este año”. No obstante, dejó claro que mantiene firmes sus dos solicitudes ante INAA y que consultó a “algunas organizaciones” de consumidores antes de solicitarlas.





Niegan consultas

Las nueve organizaciones de consumidores que integran la Unión Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Nicaragua (Unacun), ayer descartaron haber sido consultadas por Herrera, igual que la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Estos 11 organismos más bien exigieron una explicación.



“A nosotros no nos consultó y he monitoreado a los compañeros de los otros organismos de Unacun y no los han consultado tampoco… porque a ella no le conviene consultar”, dijo Marvin Pomares, director del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indec), que pertenece a Unacun.



María Elena Canales, coordinadora de la Asociación de Defensa de los Consumidores de Nicaragua (Adeconica), compartió opinión con Pomares al indicar que no han sido consultados sobre el alza solicitada por Enacal, “y mucho menos nos han brindado explicaciones técnicas, ni ha presentado informes y nada a nadie”.



“Yo he monitoreando los medios, y hasta ayer (martes) hablaba con Acodema, y dicen que no han sido consultados. No es tan cierto que nos han invitado, ¿cómo puede demostrar que nos han invitado si no hay ningún documento escrito del día o fecha de recibido?”, preguntó Maura Morales, presidenta ejecutiva de la Liga por la Defensa de los Consumidores de Nicaragua (Lideconic), que también pertenece a Unacun.



Bayardo Izabá, Director Ejecutivo del Cenidh, dijo que ellos tampoco han sido consultados por Herrera, y hasta recordó que esta misma funcionaria, cuando dirigía la Red de Consumidores, en publicación de EL NUEVO DIARIO del 20 de noviembre de 2006, calificaba de “abusiva” la intención de los directivos de Enacal de imponer un alza sin consultar al Cenidh y Lideconic.



Gonzalo Salgado, coordinador de la Red de Consumidores, aseguró que ellos tampoco han sido consultados. “Nosotros no hemos recibido oficialmente por parte de Enacal ninguna invitación para participar en algún tipo de discusión relativa al tema de tarifa o cualquier otro tema”, dijo.