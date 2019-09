Se agrava conflicto en el MTI

Dirigentes sindicales del Ministerio de Transporte e Infraestructura, recurrieron de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, porque según ellos hay una persecución policial en su contra a partir de una denuncia que la asesoría legal del MTI interpuso en el Distrito Dos.



“Estamos recurriendo de amparo porque sentimos que nuestros derechos constitucionales están amenazados”, aseguró Álvaro Leiva Sánchez, Secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, uno de los que lidera el paro de labores que desde el pasado lunes mantienen empleados del MTI.



Freddy Velásquez, Secretario General de la Federación, confirmó que una patrulla policial se presentó a las instalaciones del MTI para hacer una inspección, luego de la denuncia por supuestos daños a los bienes del Estado.





Vice confirma denuncia

“Estamos en peligro inminente”, reafirmó Leiva Sánchez, quien tiene confianza en que el Tribunal de Apelaciones resuelva a favor de los sindicalistas y así evitar la posibilidad de una detención ilegal. Los dirigentes denunciados son: Freddy Velásquez, Álvaro Leiva Sánchez, Miguel Ángel Bravo, Byron Tercero, Boanerges Cruz y David Elías Vargas; la licenciada Miriam Reyes Mercado, secretaria general del sindicato de UNE, Héroes y Mártires, fue señalada como testigo.



Mientras tanto, el ingeniero Fernando Valle, vicetitular del MTI, reconoció la existencia de la denuncia, porque desde el día que inició el paro de labores se sacaron de las instalaciones del MTI bienes que son del Estado. “Hay bienes que son del Ministerio que fueron sacados a la calle”, afirmó Valle, quien explicó que la institución “está secuestrada”.



“Nuestra seguridad está en peligro, de un momento a otro podemos ser capturados”, afirmó Velásquez, para quien “ni durante las administraciones de los gobiernos neoliberales fuimos tratados como delincuentes”. Velásquez acusó a la administración del ingeniero Martínez como una de las peores en la historia del MTI, por lo que demandó su inmediata destitución.





Lo que demandan

Los trabajadores demandan del Ministerio de Transporte e Infraestructura el pago del incentivo en base al promedio de horas extras devengadas en los últimos tres meses, independientemente de su derecho al aguinaldo, tal como lo establece la cláusula 44 del convenio colectivo.



Pero también exigen la entrega del bono navideño de 500 córdobas para todos los trabajadores con ingresos menores a los cinco mil córdobas, derecho establecido en la cláusula 45 del convenio colectivo, y que según la administración del MTI no está en vigencia.



El vicetitular del MTI, ingeniero Fernando Valle, quien ayer acudió a las instalaciones del Ministerio del Trabajo, aseguró que estaban en la búsqueda de “convencer” a los dirigentes sindicales de “que así como se fueron a la huelga de forma equivocada, la desmonten”. El plazo final para desmontar la huelga sería hoy a las 5:00 de la tarde, pero según los sindicalistas, “estamos reunidos para tomar acciones de mayor fuerza y recrudecer el paro”.



El viceministro Valle prefirió no confirmar si pedirían ante el Ministerio del Trabajo el despido de toda la dirigencia sindical por dirigir una huelga decretada ilegal, más bien se pronunció a favor de “revisar qué podemos hacer si no la desmontan”. Valle reiteró que será el Ministerio del Trabajo el que tendrá que pronunciarse si las demandas de los sindicalistas están apegadas a derecho, “si dicen que están en derecho, pues vamos a resolver”, aseguró.