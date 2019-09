“Bisne” con el diesel

El alcalde Dionisio Marenco rechazó ayer el argumento de los transportistas de Managua, de que pretenden incrementar la tarifa porque se les está bajando el combustible subsidiado en cada recorrido que hacen las unidades.



“Ellos (los buseros) no tienen razón, tienen suficiente combustible, lo que pasa es que en medio de la crisis lo que hacían es disminuir el número de veces sus recorridos, entonces el combustible les estaba quedando gratis”, señaló.



Dijo que “ahora que estamos metidos en el reordenamiento del transporte y con la venida de la flota nueva de autobuses, queremos estar seguros de que los recorridos de los buses que están estipulados en el mapa se cumplan”.



Precisó que después de las 7 de la noche era difícil abordar un bus, “pero ellos (los transportistas) tienen unas horas que obligatoriamente tienen que llenar, y como ahora los estamos forzando, ese es el brinco, pero tienen que ajustarse a las regulaciones”.





Rutas y horarios a cumplir

Explicó que los buseros tienen una ruta física que tienen que cubrir y un horario. Éstas son las dos únicas cosas que controla la comuna a través de la instancia que regula el transporte colectivo de Managua, y de ahí sale el número de pasajeros.



Si un busero tiene una ruta de 15 kilómetros y hace solamente 10, se está ahorrando cinco kilómetros en cada pasada, y “si me cobra a mí completo y el bus lleno, él está ganando”, dijo.





Ajuste de tarifa

Mientras tanto, el Ministro de Transporte e Infraestructura, ingeniero Pablo Fernando Martínez, rechazó la posición de la Coordinadora Nacional de Transporte, cuyos miembros solicitaron al gobierno el congelamiento del precio del combustible usado en el transporte colectivo.



“No tengo ni la facultad ni la facilidad para hacerlo”, afirmó el ministro Martínez, quien aseguró que la única posibilidad que le ve al caso del transporte colectivo es la “revisión de las tarifas”.



En tal sentido, Martínez aseguró estar en la disposición de revisar con los transportistas, pero éstos “no me han presentado ninguna propuesta, pero siempre estamos dispuestos a la revisión”. Martínez reconoció que el Ministerio aún no tiene lista la nueva tarifa ajustada del transporte colectivo, la que debió aprobarse en diciembre. “Todavía no se ajustó, porque no se han definido los precios”, afirmó.



Antonio Betanco, presidente de la Federación de Cooperativas del Transporte Colectivo, demandó al gobierno un ajuste en la tarifa del pasaje, de entre el 40 y el 50 por ciento.



Según el viceministro de Transporte, Fernando Valle, los transportistas “piden el cielo para alcanzar la nube”, ironizando la demanda de los transportistas.