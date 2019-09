Magistrado: a mí no me dieron “ni una rosquilla”

El Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) postergó para el próximo lunes la cita para los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada, Alejandro Estrada Sequeira y Francisco Roberto Rodríguez, quien aprovechó su presencia en el máximo tribunal para aclarar que no recibió “ni una rosquilla” por revocar la sentencia de 30 años de cárcel que pesaba sobre Eric Stanley Volz.



“Yo en ningún momento no sólo no he recibido nada, yo ni siquiera acepto rosquillas de la gente que va a verme”, fueron las palabras de Rodríguez, quien dijo que tiene la conciencia tranquila, porque si Volz lo hubiese sobornado, éste ya lo habría denunciado.



Puntualizó que si detrás de la sentencia hubo algo político “o algo” que tuviera que ver con el asunto de la Esso o con echar preso al señor Arnoldo Alemán, nada tuvo que ver en eso, porque él se basó en lo que estaba en el expediente.



Pero, además, Rodríguez “cruzó espadas” con el presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada (TAG), doctor Norman Miranda, a quien acusó de haberse extralimitado en la sentencia, al referirse en su voto disidente a cosas que ninguno de los recurrentes le había solicitado.



Miranda explicó que el Tribunal de Granada nada tenía que comentar en cuanto a la deportación de Eric Volz, porque tal decisión no está dentro de su jurisdicción o resorte, pero sí dijo que si él compareció ante el Consejo de Administración y Carrera Judicial no fue como investigado, sino para rendir informe de su actuación.



En ese sentido, aclaró que él no tenía escondido el expediente, pero sí explicó que hasta ayer lo tuvo en su gaveta enllavado porque tenía facultades para hacerlo; además, era más seguro que estuviera ahí a que estuviera en secretaría, donde podía ser “manoseado”.



Miranda puntualizó que el expediente se fue a Rivas el lunes 17 de diciembre del año pasado, y la juez lo recibió con protesta porque estaba mal refoliado, por lo que el 19 lo devolvió al TAG, en cuyo despacho convenía que estuviera, porque aún faltaba que las partes recurrieran de casación.



Los argumentos de Rodríguez

Aunque el magistrado Francisco Roberto Rodríguez no pudo rendir su explicación ante el consejo, llevó un documento escrito en el que patentiza que no recibió presiones ni políticas ni de la Embajada de Estados Unidos por liberar a Volz, de quien dijo no pudo haber cometido el delito porque estaba en otro lugar a la hora que Doris Ivania Jiménez fue asesinada.



Apuntó que teme por su cargo, pero “yo no podía tener en la cárcel a una persona sólo por conservar un puesto, y menos aún cuando se me dice la segunda vez que su vida (la de Volz) corría peligro”, por lo que se apresuró a ordenar por segunda vez la libertad del extranjero porque no quería cargar en su conciencia con una muerte.



Rodríguez confirmó que la madre de Volz lo visitó dos veces en su despacho, y aunque extraoficialmente se ha dicho que su relación con la familia del extranjero fue muy estrecha, el magistrado lo negó.



Actualmente Rodríguez y Estrada, quien no dio la cara ayer a los medios de comunicación, se mantienen en sus cargos recibiendo sus salarios.