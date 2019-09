MiFamila rompe con las ONG

Coordinación cero con las organizaciones de la sociedad civil es el lema que al parecer inició el Ministerio de la Familia, pues además de desplazar a los ONG del Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense (Painin), también fuentes de la institución confirmaron que se giraron órdenes para que no se trabaje con la Red de Mujeres contra la Violencia, que aglutina alrededor de 150 grupos.



Según informes extraoficiales, la ministra Rosa Adilia Vizcaya, recibió órdenes de parte del Ejecutivo de no hacer ningún tipo de coordinación con la Red de Mujeres, compuesta por grupos, asociaciones, colectivos, casas de mujeres, iglesias, sindicatos, redes locales y un centenar de mujeres a título individual.



De acuerdo con la fuente, la ministra instruyó a los delegados departamentales de MiFamilia a no coordinar ningún tipo de acción o actividad que implique la participación de la red o sus representantes.



“La orden fue verbal, no hay nada escrito; pero no podremos coordinar nada, absolutamente nada, con esa organización”, manifestó la fuente.





Insultos a granel

La respuesta de la ministra Vizcaya al ser consultada respecto del tema fue “que sólo trabajará con aquellos ONG a los que considere con sensibilidad social”.



“Como ministra de la Familia estoy anuente a trabajar con aquellas organizaciones u ONG que realmente tengan sensibilidad social. No voy a trabajar con organismos que blanden la bandera de defensores de los derechos de la niñez y de la adolescencia y lo que están haciendo es enriquecerse a la luz de ese recurso que utilizan”.





Aparecen los CPC

Ayer, la ministra de la Familia anunció oficialmente la reactivación del Painin, por lo cual solicitó el apoyo de los gobiernos municipales del país y de los Consejos de Poder Ciudadano, porque eliminará la participación de los ONG que antes los desarrollaban.



“Constitucionalmente es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar la protección social de la familia, algo que se vino violentando durante 16 años, y los gobiernos anteriores de manera irresponsable lo trasladaron a organizaciones privadas o entidades prestadoras de servicio que ejecutaron las dos primeras fases del Painin con mentalidad mercantilista, comercial y empresarial”, expresó la ministra de la Familia, Niñez y Adolescencia.



Señaló que este proyecto surgió de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que este año, para la tercera fase, entregará 15 millones de dólares, con una contrapartida gubernamental de 16.7 millones.



Así mismo, aseguró que los ONG se quedaron con 45 millones de dólares sin que en estos momentos se observen cambios sustanciales en la situación de la niñez en Nicaragua.



Este año, además de la atención a la niñez, el objetivo del Painin es fortalecer el modelo de atención y participación del Gobierno Local y de las delegaciones de MiFamilia, involucrando a la comunidad organizada --o Consejos de Poder Ciudadano-- en el mejoramiento de su calidad de vida, desarrollo y sostenibilidad.





Codeni se pronuncia

Ante estos los señalamientos de la ministra, Carlos Vidal, representante de la Federación Nicaragüense Coordinadora de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), expresó que por 18 años estos organismos civiles han solventado la ausencia del Estado, implementando proyectos sociales en Nicaragua.



“El interés superior no debe ser el de un grupo partidista, sino la niñez. Me parece que (la ministra) está actuando mal, pues demuestra deficiencia en el concepto de lo social. Esperemos que esto no llegue a otros niveles, pues al final la más afectada sería la niñez pobre”, dijo Vidal.



Así mismo, negó que exista el enriquecimiento mencionado, y que si hay quienes lo han hecho, que los señale con nombre y apellido.



“Todo este tiempo hemos tenido la confianza de organizaciones internacionales donantes que nos han apoyado en la implementación de proyectos que favorecen a la niñez y a la adolescencia”, señaló.