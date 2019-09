Huelga de jueces contra los “dedazos” judiciales

Los usuarios de la justicia son quienes desde ayer comenzaron “a pagar los platos rotos”, por la supuesta retardación en la aprobación del Reglamento de la Ley de Carrera Judicial.



Esto porque ayer 500 jueces y magistrados aglutinados en la Asociación de Jueces y magistrados de Nicaragua (Ajumanic), dispusieron paralizar sus labores a partir del mediodía, según los dirigentes de esa organización gremial.



Aunque el paro de labores será a partir de las dos de la tarde, en la práctica el público dejará de ser atendido a las 12 del mediodía, porque entre la hora antes citada y las dos de la tarde, los empleados judiciales suspenden su jornada de trabajo para almorzar.





Responsabilizan a Martínez

El magistrado del Tribunal de Apelaciones de Chontales, Carlos Padilla, presidente de Ajumanic, dijo que el paro escalonado que comenzó ayer miércoles es para obligar al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Manuel Martínez, a aprobar el referido reglamento.



Los dirigentes gremiales acusan al presidente de la Suprema de atrasar la aprobación del referido reglamento no convocando a corte plena.



Los directivos de Ajumanic, que aglutina a 563 jueces y magistrados de los Tribunales de Apelaciones, dicen que la postergación en la aprobación del referido reglamento ha permitido que se nombre a siete jueces suplentes sin cumplir con los requisitos de ley.



En un comunicado hecho público, la dirigencia de Ajumanic señala que en octubre del año pasado el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, se comprometió a aprobar esa normativa a más tardar el 21 de diciembre del año recién concluido.



El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, dijo que posiblemente a partir del viernes, una vez resuelto el asunto de los Consejos del Poder Ciudadano, la corte en pleno empiece a trabajar en la normativa de la Ley de Carrera Judicial.





50 abogados sacuden Corte Suprema

Aunque el refranero popular dice que “una golondrina no hace verano”, ayer se rompió “la norma”, porque aunque sólo unos 50 abogados llegaron a protestar en la Corte Suprema de Justicia por la implementación del modelo de gestión de despacho judicial, se hicieron escuchar, y el vicepresidente del máximo tribunal, Rafael Solís, les prometió que si hay que hacer ajustes, los harán.



También los litigantes consiguieron que la Corte en pleno los reciba hoy jueves para que expongan problemas y soluciones, pero, además, cuatro abogados de experiencia serán incorporados a la Comisión para la implementación del nuevo modelo, la cual está conformada por los magistrados Edgard Navas, Alba Luz Ramos, Francisco Rosales y Gerardo Rodríguez.





Se disculpa por “animus jodiendus”



El magistrado Rodríguez tuvo que disculparse públicamente con los litigantes, porque a raíz de que 30 de ellos recurrieron de amparo contra el nuevo modelo el 17 de diciembre del año pasado, en conferencia de prensa expresó que quienes criticaban el sistema tenían “animus jodiendus”.



Los abogados explicaron que no están en contra de la modernidad, pero el nuevo modelo de gestión de despacho judicial que se inauguró a mediados de noviembre del año pasado, contradice lo establecido en los códigos de Procedimiento Civil y Procesal Penal en cuanto a plazos, presentación de escritos en los despachos judiciales y derecho a audiencia con el juez, entre otros artículos, pero, además, propicia la retardación de justicia y violación a derechos y garantías fundamentales.



El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien recibió a los reclamantes ayer, junto a otros magistrados, explicó que los problemas que la implementación del nuevo modelo ha suscitado en los juzgados de Nejapa han sido ocasionados por el volumen de expedientes.





Superpoblación judicial en Managua

“Son 70 mil expedientes, no medimos tal vez de la manera más prudente las consecuencias de implementar un modelo en una ciudad con tanta población judicial, por así decirlo, obviamente puede haber algunos puntos donde se haya sobrepasado la capacidad”, reconoció Solís.



Reflexionó que a lo mejor hubiese sido indicado implementar el modelo en una ciudad pequeña primero, pero decidieron “tomar al toro por los cuernos” comenzando en Managua.



El magistrado dijo que hay voluntad de resolver los problemas, “pero el modelo va”, porque invirtieron mucho dinero para mejorar la aplicación de la justicia. No obstante, dijo que si es necesario reformar la ley para aplicarlo o detenerlo donde hay “cuellos de botella”, o implementarlo sólo en ciertas áreas, lo harán, “porque estamos abiertos a cualquier solución”.