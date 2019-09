Mitrab salomónico en conflicto de MTI

La ministra del Trabajo, doctora Jannette Chávez, confirmó que “hay derechos de los trabajadores incumplidos en el Ministerio de Transporte e Infraestructura y que deben cumplirse por parte del ministro, ingeniero Pablo Fernando Martínez, mientras reafirmó que la huelga que desde el pasado lunes iniciaron los trabajadores era ilegal y por tanto debía desmontarse, o de lo contrario los sindicalistas se exponían a ser despedidos.



La resolución de la Inspectoría motivó que los sindicalistas desmontaran el paro de labores --que duró tres días-- y quitaran los obstáculos colocados frente al portón principal del MTI, para impedir el ingreso de un grupo de empleados que no se unió a la huelga.



Los sindicalistas afirmaron que desmontaban el paro, pero que daban al ministro Martínez 48 horas para que comenzara a cumplir con la resolución del Ministerio del Trabajo.



Miriam Reyes, secretaria general del sindicato Héroes y Mártires, confirmó que dentro de la resolución emitida por el Ministerio del Trabajo estaban incluidas las demandas planteadas durante el paro.





Explicaciones del ministro

El ingeniero Fernando Martínez aseguró a EL NUEVO DIARIO que “no he violado ningún convenio colectivo”, y recordó que en la mesa de conciliación se está trabajando con los sindicatos en la revisión del mismo. “Ellos se fueron a la huelga mientras estábamos en negociación”, recordó, tras explicar el convenio colectivo representa para el presupuesto de la institución, 25 millones de córdobas, casi el 40 por ciento del costo de la reparación de la carretera Las Flores-Guanacaste.



Explicó que en el caso del bono navideño, éste se entregó completo a todos los trabajadores que ganaban menos de 5 mil córdobas, también confirmó que el aguinaldo se entregó en tiempo y forma, aunque reconoció que no se entregó un excedente de aguinaldo que exigían los trabajadores. “El Ministerio del Trabajo confirmó que existe aguinaldo por las horas extras”, aseguró.



Según el Ministro de Transporte e Infraestructura, los trabajadores deberán entregar las instalaciones del MTI y los bienes sustraídos ilegalmente, mediante una auditoría. “Recuerden que hubo bienes del Estado sustraídos”, dijo Martínez, pero según la sindicalista Miriam Reyes, lo que sacaron de las instalaciones del MTI fueron dos carpas con las que se protegieron del sol.