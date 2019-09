Convenio de emirato petrolero en MTI es “pozo” de discordia

Hubo una vez un ministro extremadamente generoso y unos sindicalistas habilísimos que se preocuparon porque se les garantizara desde un vehículo con 30 galones de combustible al mes, una oficina con aire acondicionado, pizarra acrílica, archivadores metálicos, cafeteras, tazas y hasta el azúcar y las galletas.



El ministro fue Pedro Solórzano, famoso por sus carreras de carretones y por las irregularidades en su gestión como funcionario del gobierno de Enrique Bolaños. Solórzano firmó un convenio colectivo en 2005 que ahora es la manzana de la discordia entre la actual administración del MTI y los ocho sindicatos de este ministerio. El convenio contiene, entre otros, los beneficios descritos en el párrafo anterior.



El actual titular del MTI, Fernando Martínez, negocia en el Ministerio del Trabajo (Mitrab) 12 cláusulas del convenio que él califica como “onerosas”, pero que para los sindicalistas son justas.



El antecesor de Martínez dejó presupuestado 25 millones de córdobas para dar respuesta al convenio. Esta administración confía en que lograrán persuadir a los sindicalistas, y destinó 11 millones para suplir esos gastos.





Cláusulas bárbaras

“Ellos (los sindicalistas) saben que (las cláusulas) son una barbaridad”, comenta la secretaria general del MTI, Gioconda Alvarado, antes de explicar una de las disposiciones que pretenden negociar.



La cláusula 36 establece que cada año se le dará a todas las secretarias, conserjes, miembros de la seguridad, conductores, personal de mantenimiento y supervisores de transporte diez faldas e igual número de pantalones, camisas o blazer y dos pares de zapatos.



“Desde hace tres años no les dan los uniformes y ahora nos están reclamando a nosotros. Además, nos están exigiendo zapatos (marca) Rhino”, continúa Alvarado.



El sindicalista Freddy Velásquez, secretario general de la Federación Democrática de Trabajadores del Sector Público, en una versión brindada antes de resolverse el conflicto: “Ellos nos quieren quitar los derechos y beneficios que nos han costado con sangre”.





Adiós ideologías

Según Alvarado, Solórzano dio muchos beneficios a los sindicatos “para que no molestaran y lo dejaran hacer las barbaridades que hizo”. Los ocho sindicatos convergen cuando de intereses gremiales se trata, no importa la ideología que tengan, sean liberales o sandinistas. “Es que con 25 personas se puede formar un sindicato, nosotros hemos estado pensando en formar el sindicato de los directores”, bromea Alvarado.



El sindicato sandinista Héroes y Mártires, adscrito a la Unión Nacional de Empleados (UNE), se unió a los demás sindicatos para solicitar al Ministerio del Trabajo el nombramiento de un Tribunal de Huelga para legalizar un la huelga que podría empezar mañana, precisamente, porque no se ha llegado a acuerdos en las negociaciones del nuevo convenio.



“Solicitamos se certifique en acta los puntos en donde no hubo acuerdos de pleno derecho entre las partes y sean trasladadas las diligencias a la Ministra del Trabajo para que al término que establece la ley se nombre al tribunal de huelga”, afirman los sindicalistas.



Los motivos de la huelga según los sindicalistas se deben a que 200 trabajadores que tienen salarios menores a cinco mil córdobas no recibieron su bono navideño y tampoco un excedente de horas extras a que tienen derecho de acuerdo al convenio colectivo.



“No cumplieron, y el día lunes amanecemos en disposición de lucha hasta que nuestros derechos sean respetados”, dijo Álvaro Leiva Sánchez, secretario de asuntos laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del MTI la semana que pasó.





Otras cláusulas

La cláusula ocho establece que el MTI se compromete a garantizar permiso de cinco horas diarias a los sindicalistas “cuando se requieran”, previa notificación al jefe inmediato. Velásquez defiende esta disposición, pues “es como se interprete”. “Nosotros no andamos en la calle cinco horas diarias”, afirmó.





Beneficios para las mujeres

Según el convenio colectivo, las mujeres que estén embarazadas recibirán cinco mil córdobas cuatro semanas antes del parto. Igual cantidad recibirán cuando los hijos menores de 18 años se enfermen o accidenten. Hay más: El MTI cubre a los miembros de la familia que no estén cubiertos por el seguro social en áreas especializadas.



Velásquez defiende este logro así: “Si ustedes consideran que es un premio ayudar a una mujer en la manutención de un hijo, pues no lo es. La situación económica no es premio. (Además) ellas tienen derecho a su fertilidad”.



Alvarado afirma que están negociando “cláusulas justas” y que la atención médica es necesaria, pero que el MTI no puede hacerse cargo de los hijos de todos sus trabajadores ni regalar tanto dinero, como dice que sucede cuando las trabajadoras salen embarazadas.



En todo caso, considera, se debe hacer un convenio colectivo que rija en todas las instituciones del Estado.



Armando Martínez, del Sindicato Independiente, no quiso dar su versión aduciendo que “no está empapado de las negociaciones”.