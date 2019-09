Hacienda propone incrementar salario mínimo en 12 por ciento

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en representación del Estado, propuso incrementar en un 12 por ciento el nuevo salario mínimo, proposición que rechazó el Frente Nacional de los Trabajadores que propugna establecer el salario mínimo en un ciento por ciento de acuerdo al costo de la canasta básica aprobada por el Banco Central de Nicaragua.



A la propuesta gubernamental se adhirió el sector de la pequeña y mediana industria que también aceptó un 12 por ciento, mientras los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada dispusieron no participar en la sesión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo realizada ayer en el Ministerio del Trabajo.



Ante la falta de acuerdos, la ministra del Trabajo, Jannette Chávez, que coordina las negociaciones, dispuso trasladar la reunión hasta el martes 15 de enero, cuando según la propia ministra, será la definitiva. “Si no hay acuerdos, el Ministerio del Trabajo tendrá que tomar una decisión”, aseguró.



Según Chávez, durante el fin de semana habrá oportunidad para buscar pláticas bilaterales entre las partes para, de consenso, llegar a propuestas, o para presentar “nuevos cambios que flexibilicen posiciones”.



“Si no hay acuerdos, tomaremos una decisión a través de una resolución ministerial”, dijo Chávez, quien recordó que los criterios sobre los que basaría su decisión sobre el salario mínimo son la inflación acumulada más el crecimiento económico anual.





FNT firme

Luis Barbosa, delegado del Frente Nacional de los Trabajadores en la negociación por el Salario Mínimo, se mostró dispuesto a flexibilizar la propuesta de un ciento por ciento del costo de la canasta básica. “Podemos llegar a un consenso frente a una propuesta potable que beneficie a los trabajadores”, dijo Barbosa, quien confirmó que sostendrá reuniones con el Consejo Permanente de los Trabajadores en busca de una propuesta unificada.