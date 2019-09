Alcalde de Jalapa: “Yo no estoy destituido”

JALAPA, NUEVA SEGOVIA



El alcalde “depuesto” por el Concejo, Humberto Pérez Largaespada, mantenía ayer sus actividades en su despacho, y sólo concedió entrevista a una radio local para referirse a lo resuelto por el máximo órgano deliberativo del municipio.



Una de sus principales tareas del miércoles fue reunirse en el auditorio de la comuna con delegados locales de las diferentes instituciones del Estado, para conformar la Comisión de Reconciliación, Paz y Justicia, que a nivel nacional coordina el cardenal Miguel Obando y Bravo, y explicar el tema que atañe a él y al Concejo.



Calificó de “circo” lo realizado por los concejales en el restaurante El Pantano, aferrándose a las supuestas ilegalidades que cometieron en su autoconvocación y al recurso de amparo contra los contralores Luis Ángel Montenegro, Lino Hernández Trigueros, José Pasos Marciaq y Guillermo Argüello Poessy, interpuesto en el Tribunal de Apelaciones de Estelí.





Mantiene esperanzas de que allá arriba le salven

Los concejales Alejandro Tórrez y Vidal Montenegro dijeron que hoy jueves viajarían a Managua para llevar la resolución rubricada por los 8 concejales a la CGR y al Consejo Supremo Electoral (CSE), que de acuerdo con la ley tiene un plazo de 15 días para pronunciarse.



Validando indirectamente la sesión del Concejo, dijo que ha estado solicitando a los concejales que le notificaran de la resolución, como afectado, pero que no han querido entregársela.



Por enésima vez acusó al diputado sandinista César Castellanos, esta vez, señalándolo como el “autor intelectual” de los hechos que lo han puesto en la cuerda floja.



Más agitación el viernes

Añadió que ya no se puede tener acercamiento con alguien “que solamente se te acerca para hundirte el puñal, con gente que traiciona al partido y que después vienen a decir que son sandinistas”, y agregó que en los próximos días se reuniría la asamblea sandinista para tomar medidas que irán desde la expulsión y sanciones menores para los que le adversan.



El año pasado, los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) declararon “non grato” en el municipio al diputado Castellanos y dedicaron algunos epítetos al contralor Luis Ángel Montenegro, por venir anunciando una inminente resolución contra el alcalde jalapeño y su antecesor González Vílchez.



Y para atizar más el conflicto en el municipio, el defenestrado edil, su vice, dos concejales que le apoyan, y simpatizantes rojinegros, han anunciado una sesión de Concejo para mañana viernes, la que aseguran “es la legal”, aunque no se sabe en qué forma se constituirá, porque según un profesional del derecho de la localidad, para incorporar a suplentes (en caso de que llegaran al recinto de sesiones) se requiere primero el quórum de ley.