Destacan proverbial sencillez de Xavier

A una semana del fallecimiento del director fundador de EL NUEVO DIARIO, ingeniero Xavier Chamorro Cardenal, las condolencias continúan llegando a la familia Chamorro García y al equipo periodístico de este diario.



Bonifacio Echarri Aldaz, Director de Escuelas Radiofónicas de Nicaragua recuerda: “En Xavier me llamó la atención su sencillez, su capacidad de ocultamiento y de no visibilización personal, aun trabajando en un medio de comunicación que por su naturaleza provoca el ego hacia la exhibición, y más cuando de la nada, por una decisión política, se sale al público y a la competencia”, expresa en una misiva.



“A toda la familia Chamorro García, la gran familia periodística de EL NUEVO DIARIO, nuestro más sincero pésame por la irreparable pérdida de su querido padre, quien dejará un inmenso vacío en todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerle”, se lee en otra carta enviada por Susan de Aguerri, Directora General del Teatro Nacional Rubén Darío.



La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Yadira Centeno, también envió sus condolencias a través de un escrito, en donde precisa que al director fundador de este rotativo, ingeniero Xavier Chamorro Cardenal, “toda Nicaragua lo conoció como un hombre ejemplar en todos los órdenes del pensamiento y de la vida misma”.



Carlos Guerra Gallardo, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, manifestó: “uniéndome a vuestra sensible pérdida les presento mis condolencias”.