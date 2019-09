Red: Titular de MiFamilia actúa irresponsablemente

La declaración que hiciera la titular de MiFamilia, Rosa Adilia Vizcaya, no fue sorpresa para la representante de la Red de Mujeres, Mayra Sirias, quien afirmó que tenían conocimiento verbal de la disposición de la funcionaria.



Sin embargo señaló que este ministerio no cuenta con el presupuesto ni con la infraestructura para atender todos los casos de violencia que sufren los niños y las mujeres, menos sin el apoyo de los ONG.



“Ver esta noticia en EL NUEVO DIARIO nos llena de preocupación, porque independientemente de la afiliación partidaria, la Red de Mujeres en sus más de 15 años ha luchado en contra todas las formas de violencia que sufre la mujer”, dijo Sirias.



Además, catalogó las afirmaciones de Vizcaya como las de una persona irresponsable. “¿Cómo hace una declaración como esa, si el Estado no cuenta con la infraestructura para acoger los casos que les llevan, mientras que la Red tiene más de 150 organizaciones de base?”, interrogó la feminista.





“Contamos con la experiencia”



Por otro lado, expresó que el discurso de la ministra no se corresponde con la realidad, pues está claro que es el Estado quien debe asumir la tutela, pero cuando una niña es violentada la trasladan a albergues que pertenecen a la Red”, señaló Sirias. Agregó que no son las organizaciones las que deben buscar al Estado, sino éste apoyarse en los ONG.



Comentó que los planes nacionales de lucha contra la violencia se han hecho en coordinación con el Estado y con los organismos de la sociedad civil. Sirias indicó que la Red cuenta con un personal de expertas en el campo legal y laboral, así como con mujeres que conforman organizaciones de bases con alta trayectoria en el tema de la violencia.



“Toda esa experiencia la hemos puesto a favor de la niñez y de las mujeres. También hemos apoyado a diversos funcionarios que han estado al frente de las instituciones, ya sea durante el gobierno de Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, y ahora con Daniel Ortega”, dijo la representante de la Red de Mujeres.





Sí existe sensibilidad

Para la feminista resultó irrelevante la respuesta que brindó la ministra de la Familia sobre el no querer trabajar en coordinación con la Red de Mujeres. “Vizcaya dice que sólo trabajará con ONG que tengan sensibilidad, pero nosotras somos las que brindamos talleres de sensibilidad para los funcionarios de la Policía Nacional y del Ministerio Público, con el fin de no revictimizar a la niñez y a las mujeres que sufren violencia”, expresó Sirias.



Además, dijo que trabajan en conjunto con las Comisarías de la Mujer, y se han coordinado esfuerzos con los magistrados de Justicia y con distintos ministerios para abordar temas de la niñez y de la mujer. Sirias comentó que el trabajo con todas estas instituciones es una labor de años, y no será una persona quien lo va a derribar de un día para otro.