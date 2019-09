MTI apela resolución del Mitrab

El Ministerio de Transporte e Infraestructura dispuso apelar ante el Ministerio del Trabajo por la resolución notificada el pasado miércoles, en la que ordena al ministro Pablo Fernando Martínez, cumplir con todas las cláusulas del Convenio Colectivo reclamado por la dirigencia sindical.



Mientras tanto, secretarios generales de siete sindicatos que hay en el MTI recurrieron de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, a la resolución No. 001-08 de la Inspectoría General del Trabajo, en la que declara ilegal la huelga que los sindicalistas y un grupo de trabajadores iniciaron el pasado lunes en reclamo al cumplimiento del Convenio Colectivo.



Los sindicalistas fueron acompañados por funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quienes calificaron de “inaceptables los obstáculos que las autoridades del MTI pusieron para no cumplir con el Convenio Colectivo”. El doctor Bayardo Izabá, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, criticó la posición del Ministerio del Trabajo el que, a su criterio, incurrió en “una enorme contradicción”, pues mientras emite una resolución declarando ilegal la huelga de los trabajadores, ratifica la validez del Convenio Colectivo y manda a que cumplan con las cláusulas incumplidas”.





No la aceptamos

Mientras tanto, el doctor Mauricio Del Carmen, asesor legal del Ministerio de Transporte e Infraestructura, confirmó que apelarán de la resolución del Mitrab que los manda a cumplir con el Convenio Colectivo. “No estamos de acuerdo”, dijo Del Carmen, quien aseguró que una declaración de ese tipo deja sin sentido el proceso de revisión del Convenio Colectivo que desde el año pasado se lleva a cabo en la oficina de conciliación del Ministerio del Trabajo, y del que los sindicalistas forman parte. Según el abogado, no cumplirán con la resolución “hasta que la inspectoría se pronuncie sobre la apelación”.



Del Carmen criticó la resolución del Ministerio del Trabajo, y explicó que no tenían por qué pronunciarse sobre el Convenio Colectivo que está en negociación. “Creo que se precipitaron, hubieran esperado a que nos pusiéramos de acuerdo o no para luego decir cumplan”.



El abogado calificó de leonino y oneroso el Convenio Colectivo que la administración de Pedro Solórzano firmó con cuatro sindicatos, mientras, llamó a los trabajadores a reintegrarse a sus labores, pues de lo contrario aplicaran medidas administrativas.



El miércoles pasado, un centenar de empleados dispuso deponer la huelga que paralizó el MTI por tres días, y ayer jueves, un pequeño grupo de trabajadores --a pesar de que llegó a sus oficinas-- no se integró al trabajo y se dedicó a descalificar a quienes no apoyaron el paro.





48 horas de plazo

Freddy Velásquez, secretario general de la Federación de Trabajadores del Servicio Público, insistió en el plazo de 48 horas para que el ministro Fernando Martínez cumpla con la orden del Ministerio del Trabajo, “de lo contrario, el lunes nuevamente vamos a la huelga”, aseguró.



Por esa razón, los sindicalistas acudieron al Tribunal de Apelaciones de Managua para recurrir de amparo a la resolución del Ministerio del Trabajo, que declara ilegal la huelga. “La idea es continuar hasta que cumplan”, dijo el dirigente sindical.



El recurso, según Bayardo Izabá, pretende suspender los efectos de la declaratoria de ilegalidad de la huelga hecha por el Ministerio del Trabajo, “para que los trabajadores puedan continuar con sus protestas, y con urgencia se abra un espacio de negociación si una de las partes no está de acuerdo con el Convenio Colectivo.