Arnoldo Alemán teme por su vida

Ex presidente condenado a 20 años de prisión reaparece emitiendo órdenes políticas en el PLC con la convivencia familiar plena y hasta con escolta de Seguridad Personal de la Policía. Según Alemán, tiene que cuidarse hasta de los medios de comunicación

El ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, repareció esta mañana en la escena pública impartiendo órdenes en el Partido Liberal Constitucionalista, PLC y denunciando que teme por su vida y que debe cuidarse “hasta de los medios de comunicación”, lo cual explica los cinco efectivos de Seguridad Personal de la Policía Nacional que ahora lo custodian de forma permanente.



Alemán llegó al punto de temer por su vida “hasta a lo interno” de su partido el PLC, lo que despertó el asombro de parte de algunos diputados de esa misma agrupación política como Freddy Torres, quien justificó al exmandatario argumentado que “sus razones tendrá para decir eso”.



Después de una reunión con los presidentes departamentales y muncipales del PLC, Alemán brindó una conferencia de prensa en la que negó algún tipo de componenda política con el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, para que le restablecieran el régimen de convivencia familiar lo que le permite movilizarse libremente por todo el territorio nacional ahora con custodia oficial.



Alemán defendió la protección bajo el pretexto de que todo ex presidente debe gozar de esa prerrogativa, aunque se negó a decir si la custodia obedece a una petición suya, o fue una iniciativa gubernamental.



Irónicamente, el jefe de la seguridad personal de Alemán es el mismo oficial que durante cinco años dirigió la seguridad del también ex presidente Enrique Bolaños Geyer (2001-2007). Bolaños fue quien prácticamente envió a prisión a Alemán a quien acusó de actos de corrupción que habrían dejado al Estado un perjuicio de 100 millones de dólares cuando éste último estuvo al frente del Ejecutivo de 1996 al 2001.



Alemán negó que el levantamiento de las restricciones penitenciarias y la custodia personal oficial sea parte de la negociación con el presidente Daniel Ortega. A cambio, Alemán debería convencer a sus diputados para que respalden el proyecto de presupuesto para el 2008 tal como lo presentó el gobierno.