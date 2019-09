Diesel de aquí a FMLN

Nicaragua está abasteciendo de diesel venezolano a las alcaldías que son gobernadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, confirmaron fuentes de ese país y autoridades del gobierno sandinista.



En octubre del año pasado se conoció que un cargamento de 70 mil barriles de diesel de Caracas, valorado en más de seis millones de dólares, llegaría a Guatemala procedente de Nicaragua, pero la publicación de la noticia impidió que la negociación se llevara a cabo, pues se consideró como una triangulación del combustible venezolano.



La llegada del refinado de Caracas a El Salvador, procedente de Nicaragua, se inició desde el pasado 23 de diciembre y desde ese día a la fecha, han llegado a aquella nación 275 mil galones que se venden en cinco estaciones de bandera blanca ubicadas en la zona metropolitana y una más en la cabecera de Usulután. Las gasolineras “bandera blanca” son estaciones locales.



El gerente general de Petróleos de Nicaragua (Petronic), Rodolfo Zapata, confirmó ayer a EL NUEVO DIARIO que han estado proveyendo de diesel a las alcaldías que gobierna la izquierda salvadoreña, pero que sólo sirven de puente en una negociación que se ha dado entre Venezuela y los ayuntamientos, es decir, no están exportando el combustible que es para Nicaragua.



“Lo que ha ocurrido es que PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) a través de nosotros, ha estado entregando producto (a El Salvador), y eso es porque nosotros tenemos una terminal aquí y ellos no tienen terminal allá, pero no es que estemos vendiendo producto a El Salvador, aunque te aclaro que Petronic puede exportar si lo quisiera hacer, pero no es éste el caso”, dijo Zapata.



Información del diario El Mundo de El Salvador, señala que los alcaldes del FMLN, por medio de Alba Petróleo S.E.M. (Sociedad de Economía Mixta), ya están importando y vendiendo combustible venezolano. Han comenzado con el diesel a precios más baratos.



Citan que Carlos Ruiz, alcalde de Soyapango y vicepresidente de Alba Petróleo, señaló que se ha fijado un precio a nivel nacional de $ 3.38, incluyendo impuestos. Ayer, las demás estaciones de servicio tenían ese combustible a un precio de entre $3.62 y $3.71, entre $0. 24 y $0.33 más.



“Como la empresa aún no cuenta con sus propios depósitos (los tendrá hasta septiembre), la compra se hace en Venezuela, pero es almacenada en Nicaragua. Para eso cuentan con la ayuda de Albanisa, la importadora de petróleo de los alcaldes sandinistas”, señala el medio de comunicación.



Ruiz aseguró que en Nicaragua nada más se almacena el producto, pero que éste es comprado en Venezuela. Zapata aseguró que el contrato es con PDVSA y que Albanisa nada tiene que ver en la operación.



“Eso es como que yo traiga unos carros, que los baje en el Puerto de Colón, en Honduras y los traiga para Managua, eso no quiere decir que Honduras sea quien me vende los carros, es un producto de tránsito, el diesel se baja en Corinto y se lo llevan en pipas a El Salvador”, dijo Zapata.





Casi 300 mil galones

El primer cargamento de diesel fue de 75 mil galones. Entró al país entre el 23 y el 31 de diciembre. El segundo, el 7 de enero y fue de 200 mil. Ruiz dice que en los próximos meses entrarán cantidades mayores de combustible.



Francisco Cruz, director de Minas e Hidrocarburos, confirmó ayer la entrada del primer cargamento de diesel proveniente de Nicaragua. Cruz dice que la cantidad de galones que importaron los alcaldes del FMLN representa nada más un 3.3% de la demanda total anual de diesel, que es de aproximadamente 220 millones de galones. También ratificó que las gasolineras que lo están comercializando lo tienen a un precio de $3.38.



Zapata expresó desconocer por qué el diesel se vende más barato. “No tengo comentario sobre eso, porque no tengo la más mínima idea de lo que me estás hablando. No conozco el libre mercado de El Salvador, no manejo eso ni las condiciones que se han negociado entre ellos y PDVSA”, señaló el gerente de Petronic.



El vicepresidente de Alba Petróleo reconoce que la cantidad de carburante que está a la venta no tendrá mayor impacto. Sin embargo, dice que ese es un “plan piloto” y que irá “creciendo la importación”. Es más, adelantó que también traerán los dos tipos de gasolinas que se venden en el país, la especial y la regular.





Transportistas salvadoreños buscan diesel barato en Nicaragua

Por otro lado, se conoció que un grupo de empresarios del transporte colectivo de El Salvador se encuentra en Nicaragua para gestionar la posibilidad de “importar” diesel, que consideran está más barato en nuestro país.



La comisión la encabeza Joaquín Herrera, líder histórico de la Asociación de Empresarios del Transporte de Pasajeros (ATP), según confirmó a EL NUEVO DIARIO desde El Salvador, Catalino Miranda, presidente de la Federación de Cooperativas de Aprovisionamiento de Empresarios Transportistas Salvadoreños (Fecoatrans).



“La Comisión está tratando de hacer contacto con las autoridades de Nicaragua, porque la misma crisis de los precios del petróleo nos está golpeando debido a que somos un sector tan vulnerable al que los gobiernos nos amarran las tarifas, y por eso es que estamos buscando un modelo de compra más bajo”, dijo Miranda.



Indicó que la empresa mixta Alba Petróleo de El Salvador es la que está negociando con Venezuela para apoyarles, pero que se ve en problemas por la falta de condiciones y recipientes para el almacenamiento de los combustibles en el Puerto de Acajutla.



“Como hemos visto que han entrado pipas desde Nicaragua a El Salvador y que se le han vendido algunas cantidades a gasolineras de bandera blanca, nos ha llamado la atención, y por eso es que anda la comisión viendo si nos pueden vender más barato el producto”, señaló Miranda, quien indicó que su contacto sería con Albanisa.





Zapata: “No podemos vender más barato”



El gerente general de Petronic confirmó que la comisión de transportistas salvadoreños se encuentra en el país, pero negó que exista alguna negociación con ellos, porque los precios del crudo y sus derivados no se pueden alterar.



“Ellos me visitaron, me dijeron que andan buscando combustible, pero no podemos negociar porque lo que quieren es combustible más barato de lo que se está comprando, y eso tiene un precio internacional definido, controlado, no hay posibilidades de nada. Si fuera así, se lo venderíamos más barato a los nicaragüenses, pero no se puede”, concluyó.