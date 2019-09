EmbUSA desmiente a Ortega

Redacción Central



La Embajada de los Estados Unidos emitió ayer un comunicado de prensa en el que desmiente al presidente Daniel Ortega, al afirmar que los programas que lleva a cabo la DEA con la Policía Nacional de Nicaragua no proveen pago alguno, directo o indirecto a sus oficiales.



Por su parte, algunos pobladores consultados por EL NUEVO DIARIO acerca de los ataques del mandatario a la institución policial, respondieron destacando la gestión de la primera comisionada Aminta Granera, quien tampoco escapó a los señalamientos que hizo Ortega en su discurso pronunciado en la Asamblea Nacional, el pasado jueves.





El comunicado

El comunicado de prensa titulado: “Gobierno de Los Estados Unidos Apoya la Lucha Contra Drogas en Nicaragua”, primero manifiesta un reconocimiento a la labor de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico, durante el pasado año 2007.



Luego expresa “su voluntad de que los programas que mantiene con la Policía Nacional, a través de su Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado, puedan continuar”.



Según el comunicado de prensa, dichos programas consisten en entrenamiento y capacitaciones, ayuda experta, asistencia operativa y entrega de equipos que facilitan la labor de la Policía Nacional frente al actuar delictivo de los narcotraficantes.



“Ninguno de los programas que lleva a cabo la DEA o la INL con la Policía Nacional Nicaragüense provee algún pago directo o indirecto de salarios a sus oficiales. El Gobierno de los Estados Unidos provee toda su ayuda, tanto a la PNN como a otros beneficiados de acuerdo a las leyes de Nicaragua”, agrega.





Opiniones entre la población

Mientras tanto, el joven Sergio Matamoros, consultado por EL NUEVO DIARIO, expresó que en los 80 estaba muy pequeño, razón por la cual no podía comparar los niveles de seguridad de entonces con los actuales.



No obstante, indicó que “ahorita yo lo veo muy bien en seguridad, yo vivo al lado del kilómetro 14, y en seguridad está muy bien, o sea, se han aminorado los accidentes. Esto te lo estoy diciendo de un año para acá, no te estoy diciendo en el período de este señor (Daniel Ortega), pero sí ha venido mejorando con esta señora, la Aminta Granera”.



A juicio de Matamoros, Granera “está imponiendo un poco de respeto, al tener a alguien que no es corrupto en la cúpula, te das cuenta de que las personas de abajo tienden a tener miedo, y a hacer tal vez el 50 por ciento de su trabajo. Yo creo que eso ha influido”.



Don Freddy Pastora reconoció no haber escuchado los ataques de Ortega hacia la institución policial y hacia la primera comisionada Aminta Granera, alegando que estaba ocupado. Tampoco había leído EL NUEVO DIARIO.



“Pero lo que yo he visto este año --yo vivo en el barrio San Judas, y hay muchas pandillitas-- es mucha presencia policial. Me parece que están bastante eficientes, la señora Granera se ve que es una mujer muy activa, muy responsable, la he escuchado hablar en varias ocasiones, y me parece que está haciendo un trabajo efectivo, sobre todo en esto de las pandillas y las drogas”, sostuvo.





Otras opiniones

El también joven Marvin Rosales opinó lo mismo acerca del trabajo policial. “Se mira un poco más seguro, uno se siente más seguro porque en cada semáforo encontramos los policías, en las paradas de buses”.



La señora Luz Marina Ponce fue quien se mostró un poco exigente sobre la labor policial, al aseverar que hace falta todavía mucho por hacer, porque en los mercados la delincuencia todavía es un serio peligro.



“El trabajo lo valoro como regular, tenemos que mejorar un poco más. La delincuencia está en los mercados y casi no hay policías, pero sí hay retenes”, señaló.





Los reportes de 2007

La Policía reportó entre los logros del año pasado, alcanzados a través de la ejecución de diversos planes durante noviembre y diciembre, una reducción drástica de incendios y quemados por pólvora en comparación a 2006.



Igualmente registraron una reducción del 45 por ciento de robos con intimidación a comerciantes y personas que visitaron los centros comerciales y agencias bancarias.



Sobre las cifras de accidentes de tránsito, así como las consecuencias de los mismos, se mantuvieron.



Anualmente, el porcentaje del crecimiento del delito es de alrededor del 18 por ciento, y este año preliminarmente es del 14 por ciento.



Además, durante todo lo que va del período de Granera, la Policía ha incautado 20.3 toneladas de cocaína y 186 de heroína.



También aseguran haber realizado 30 operaciones antiinmigrantes y de trata de personas, y hallaron 70 vehículos, que les fueron entregados a sus dueños, entre otros logros.