“Depósitos son ínfimos y no nos afectarían”

La advertencia del presidente Daniel Ortega de retirar los recursos que el gobierno tiene depositado en los bancos, si no se logra un acuerdo de renegociación de la deuda de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, no afectaría las operaciones de las instituciones financieras, explicó Carlos Briceño, Gerente General del Banco de Crédito Centroamericano, Bancentro.



Sin embargo, el directivo de la institución financiera aclaró que los dos bancos que tienen en su poder Cenis de las quiebras bancarias, están negociando con el Banco Central de Nicaragua, por lo cual, desconocía la razón de las declaraciones del mandatario.



En el acto que realizó en la Plaza de la República en ocasión del primer aniversario de su gobierno, Ortega acusó a los banqueros de estar jugando con fuego al no querer negociar la deuda de las quiebras bancarias, y que si no se lograba un acuerdo, retiraría los fondos que el gobierno tiene depositados en las instituciones financieras.





Sólo el 5%

Briceño dijo que en el caso de Bancentro, los depósitos del gobierno representan cerca del 5 por ciento del total, y que una buena parte de los fondos están en cuentas corrientes, lo que significa que varían cada día por los pagos que hacen las instituciones gubernamentales, por lo cual, un día puede haber 10 millones de córdobas y al siguiente sólo 5 millones de córdobas.



Señaló, además, que desde hace un mes sostienen pláticas con el Banco Central de Nicaragua, BCN, institución a la que le han proporcionado toda la información requerida y están esperando la etapa final de la negociación.



“Hemos tenido pláticas iniciales, hemos hecho algunos flujos para ver distintos tipos de escenarios en los cuales se está trabajando”, subrayó.



El funcionario de Bancentro dijo que, entre esos escenarios, se consideran las posibilidades de otorgar un mayor plazo a la deuda, un ajuste en la tasa de interés, un sistema escalonado de pagos, entre otras opciones que vayan dentro de las necesidades del gobierno, como del flujo del banco, y dentro de las operaciones normales que tiene el Sistema Financiero Nacional.



“Estamos dispuestos a negociar, no hay ningún impedimento para poder hacerlo. Considero que existen los mecanismos para hacerlo de una forma eficiente, con el compromiso de parte del gobierno para el pago de los Cenis, de manera que cumpla con el compromiso de sus inversiones”, expresó.



En octubre, el mandatario presentó a la Asamblea Nacional una propuesta para congelar el pago de 900 millones de córdobas en intereses de los Cenis, correspondientes a la deuda de los bancos quebrados, para utilizarlos en la reconstrucción del desastre que ocasionó el huracán “Félix” en la Costa Atlántica.





Diputado dice que es chantaje

Por su parte, el diputado Freddy Torres dijo ayer que los señalamientos que hizo Ortega a los banqueros es un chantaje, algo que no debe darse de parte del mandatario, porque es hasta ilegal.



Agregó que el presidente Ortega no puede estar obligando a los empresarios a negociar con una pistola en la cabeza, algo que parece ser la característica de este gobierno.



Por su parte, Carlos Briceño, Gerente de Bancentro, se mostró satisfecho con las declaraciones que ha brindado el presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, Antenor Rosales, de garantizar el pago de los Cenis y de todos los títulos emitidos por el gobierno, porque es parte de su récord crediticio a nivel internacional.



Reiteró que las negociaciones en el tema de los Cenis con el BCN van por muy buen camino, que están conscientes de las necesidades que tiene el gobierno, y están dispuestos a negociar.



Briceño precisó que el porcentaje de inversiones de los Cenis en el total de la cartera del Bancentro es de entre el 10 y 15 por ciento.



“Para Bancentro el monto de Cenis anda por alrededor de unos 200 millones de córdobas, y el banco tiene activos por más de 800 millones de dólares y disponibilidades por más de 40 millones de dólares. Es decir, que el monto en sí para el banco es relativamente pequeño, no perjudica de ninguna manera el flujo, las disponibilidades y el importante crecimiento que llevamos hasta la fecha”, apuntó.



El gerente general de Bancentro recordó que en la última negociación de los Cenis, la tasa de interés de los certificados pasó a un 7.93 por ciento, que es sumamente competitiva en relación a las tasas de hoy en día.



Los Cenis fueron otorgados a intereses superiores al 17 por ciento, lo que algunos economistas consideran excesivos.