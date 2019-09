Fiscalía también va contra esposa de Montealegre

La “alianza electoral” entre el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, parece entrar en crisis, luego de que el presidente de ALN, Eduardo Montealegre, acusó al presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, y al presidente Daniel Ortega, de presionarlo a través del levantamiento del sigilo bancario sobre las cuentas de su esposa, Elizabeth McGregor de Montealegre, por parte del fiscal auxiliar, Armando Juárez.



Según el presidente de ALN, la medida jurídica solicitada por el fiscal Juárez tiene como objetivo presionarlo para que apoye las reformas constitucionales que Ortega y Alemán pretenden impulsar en la Asamblea Nacional, algo que, según Montealegre, no permitirán las fuerzas de oposición.



Montealegre atribuyó la acción a la “nueva reedición del pacto libero-sandinista”, entre Alemán y Ortega. “Espero que el PLC, como partido, no ceda a estas (nuevas) presiones”, expresó Montealegre.





Ordenan investigar cuentas personales

El fiscal auxiliar Armando Juárez, solicitó ayer viernes al juez Quinto Penal de Audiencia, Julio César Arias, el levantamiento del sigilo bancario en las cuentas de Elizabeth McGregor Raskosky, esposa del ex candidato presidencial, diputado Eduardo Montealegre.



Al respecto, Montealegre dijo que no teme lo que puedan encontrar en las cuentas de su esposa, sin embargo, insistió en que se trata de una medida de presión política impulsada por Alemán y Ortega. A juicio de Montealegre, ambos líderes políticos lo consideran un obstáculo para llevar a cabo sus planes políticos, entre ellos las reformas constitucionales que no pudieron aprobar el año pasado.



Juárez también solicitó al judicial ordene levantar el sigilo tributario del ex candidato presidencial y de su esposa, aparentemente para verificar si han evadido pago de impuestos, y contrastar la información dada por Montealegre a la Dirección General de Ingresos, DGI.



El levantamiento del sigilo tributario pedido por el representante del Ministerio Público, también persigue verificar si Montealegre no ha mentido a la Contraloría General de la República en sus declaraciones de probidad, donde ha hecho mención de su partición accionaria en sociedades anónimas.



Juárez no explicó el porqué la Fiscalía está indagando las cuentas bancarias, pagos de impuestos y participación accionaria que la esposa de Montealegre pueda tener en sociedades anónimas.



El representante de la Fiscalía también pidió al juez Arias levantar el sigilo tributario a Mario Alonso Icabalceta y a Gilberto Cuadra, ex directivos del BCN.



Montealegre, Cuadra y Alonso, son tres de los cinco ex directivos del Banco a quienes la Contraloría “pegó” con presunción de responsabilidad penal, por la aparente negociación irregular de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).



Juárez anunció que la próxima semana serán llamados a declarar al Ministerio Público, los funcionarios de los bancos privados que compraron los Cenis.



El fiscal Armando Juárez adelantó que la próxima semana, el Ministerio Público también emprenderá acciones judiciales contra Benjamín Lanzas, Ricardo Parrales y Silvio Conrado, a quienes el ente fiscalizador también les impuso presunción de responsabilidad penal.