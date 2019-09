A favor de cedulación y de voto en el extranjero

El Consejo Nacional de Organizaciones Civiles (CNOC) realizó una visita de cortesía a las instalaciones de EL NUEVO DIARIO (END), solicitando apoyo para promover la necesidad de cedulación, además del voto ciudadano tanto nacional como en el extranjero, como parte de un ejercicio de la democracia.



En entrevista con Francisco Chamorro, Director de END, el señor José Venancio Berríos, presidente del organismo Pro Voto perteneciente al CNOC, calcula que existen 7 millones y medio de nicaragüenses, de los cuales al menos un millón 500 mil están fuera del país.



“Tanto dentro como fuera de Nicaragua hay muchos que no poseen su cédula de identidad, lo cual es un documento indispensable para cualquier trámite legal y obligatorio para transacciones económicas”, dijo.



Berríos señaló que en nuestro país cedularse es una odisea que puede tardar hasta un año, y dijo no comprender porqué sacar un pasaporte únicamente puede durar cinco días, siendo que se necesitan los mismos trámites en ambos casos.



Por su parte, Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), comentó que la cedulación es necesaria, ya que el no tener identificación personal limita una serie de derechos ciudadanos, que incluyen el voto.



“En la actualidad se tiene planificado destinar 45 millones de córdobas presupuestados para el Consejo Supremo Electoral para la cedulación, y esperamos que se den todas las garantías para que se haga, tomando en cuenta que estamos cerca de las elecciones municipales”, dijo Carmona.



Otra de las acciones de CNOC es promover el voto, incluyendo el voto en el exterior. “Estos ciudadanos nicaragüenses anualmente aportan a la nación en remesas cientos de millones de dólares, y no veo justo que no se les considere. Existen las condiciones económicas, legales, y sólo falta la voluntad política para que se les tome en cuenta”, dijo Berríos.



El CNOC está compuesto por el INDE, Pro Voto, Judenic, CPDH, CTN, Asociación de Periodistas de Nicaragua, Salvemos la Democracia, Hagamos Democracia y el Consejo Permanente de Mujeres, entre otros.