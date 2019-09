Cruz Roja sin elecciones y el conflicto se agudiza

El conflicto entre quienes apoyan a la presidenta de la Cruz Roja Nicaragüense, Esperanza Bermúdez de Morales, y quienes no apoyan su gestión, se ha venido agudizado en los últimos días, por lo que la fecha para elegir a las nuevas autoridades de esta institución es incierta, a pesar que el Ministerio de Gobernación, Migob, ordenó el pasado 17 de diciembre a la Junta Directiva convocar a Asamblea General para que realicen los comicios en enero de 2008.



Ricardo Morales, asesor legal de esa institución e hijo de Bermúdez de Morales, dijo que Edgard Bermúdez Hernández, miembro del Consejo Nacional de la Cruz Roja y adverso a la presidenta de esta institución, es quien se ha negado a cumplir con ocupar su puesto dentro del Comité Electoral, el cual es imprescindible para realizar las elecciones.



“Don Edgard (Bermúdez Hernández) no quiere participar en el Comité Electoral”, refirió Morales, quien aseguró que por eso se ha atrasado el proceso electoral.



“Una vez que (Bermúdez Hernández) se integre al Comité (Electoral), un minuto después se convoca a elecciones a generales, pero los dos argumentos que él da es que no confía en el padrón electoral… y que la comisión electoral fue nombrada por la presidenta (de la Cruz Roja)”, mencionó Morales.



Agregó que “todo esto es una campaña sucia para culpar al órgano de gobierno (Junta Directiva presidida por Bermúdez de Morales), que está llevando las cosas de acuerdo a los estatutos propios de la institución, tomados de los modelos mundiales”, comentó Morales.



Lo que dice Bermúdez Hernández

Por su parte, Bermúdez Hernández indicó que si bien es cierto que los estatutos de la Cruz Roja establecen que primero deben ser las elecciones municipales, luego las departamentales y por último las nacionales, ahora “las cosas han cambiado”, debido a que “la presidenta de la Cruz Roja se ha negado a realizar la elecciones y nos encontramos ante una situación extraordinaria”, dijo.



“Eso (los comicios) debió ser una situación normal, y por eso el Ministerio de Gobernación está ordenando que se realicen elecciones en este mes en vista de que han pasado dos años y se niegan a hacer el proceso electoral”, expresó Bermúdez Hernández, al recordar que la actual junta directiva de la Cruz Roja se encuentra ilegal desde hace dos año, cuando se le venció el período el 13 de enero de 2006.



Y es que el Migob ordenó a través de una resolución a la Junta Directiva de la Cruz Roja, presidida por Esperanza Bermúdez de Morales, “convocar en enero del año 2008 a Asamblea General, a fin de nombrar la nueva Junta Directiva”, debido a que ésta se encuentra vencida desde el 13 de enero de 2006, lo que contraviene los estatutos de la Cruz Roja.



Ante esa resolución, la presidenta de la Cruz Roja solicitó al Migob un recurso de revisión, pues el proceso electoral, según detalla en el documento, “se deberá convocar de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de los estatutos y el correspondiente reglamento”. Sin embargo, hasta el momento el Migob no se ha pronunciado al respecto.