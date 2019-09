Titular de Mined cabildeará para mejorar su presupuesto

El ministro de Educación, Miguel De Castilla, afirmó que cabildeará para que de la renegociación de la deuda interna esta institución logre aumentar su presupuesto. “Sería excelente que el presidente (Daniel) Ortega destine una partida de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) para elevar la calidad en la enseñanza en el país”, dijo el titular del Mined.



De Castilla expresó que no veía razonable el hecho de que se le retiraran fondos al programa Hambre Cero o Usura Cero, para incluirlo al presupuesto de este ministerio y aumentar así el salario de los maestros. “Eso nunca lo hubiésemos permitido”, recalcó.



El presupuesto que destinó el Ejecutivo al Ministerio de Educación correspondió a cuatro mil 363 millones 839 córdobas, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



“Para el incremento salarial de los docentes se destinó una partida de 260 millones, pero esto es insuficiente, pues no llena las expectativas de los maestros”, señaló el dirigente de la Asociación de Educadores de Nicaragua (Anden), José Antonio Zepeda.





Reajuste salarial en marzo

De Castilla anunció que los maestros tendrán que esperar hasta marzo para poder recibir el reajuste salarial, sin embargo, no aseguró que lo tomarán de forma retroactiva.



Zepeda explicó que el retraso se deberá a que la Ley General de Educación establece que cada año los maestros recibirán un reajuste salarial, y que éste debe ser igual o superior al que recibieron el año anterior.



“El año pasado los docentes recibieron 450 córdobas, pero con lo que presupuestó el gobierno este año apenas se llega a los 400 córdobas, por eso debemos esperar la reforma de presupuesto en el mes de marzo”, dijo el sindicalista.



El ministro insistió que esa cartera no cuenta con los recursos para brindarles un mejor salario a los más de 44 mil maestros, pero con una reforma tributaria justa o la reforma a la Ley de Exoneraciones, se podrían conseguir los fondos.



Estas declaraciones las brindó De Castilla durante el acto de celebración de la Semana de la Educación, que se llevó a cabo en la Loma de Tiscapa.