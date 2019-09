Sindicatos preparan jornadas de protestas

Organizaciones sindicales preparan una jornada de protestas ante la ola de despedidos e incumplimiento de derechos laborales de parte de las administraciones del Instituto de Desarrollo Rural, INAA y el Consejo Supremo Electoral.



Ignacio González, Secretario de Actas del Sindicato de Trabajadores del IDR, anunció que mañana lunes podrían iniciar protestas en coordinación con otros sindicatos por las reiteradas violaciones de funcionarios del Estado a los derechos sindicales.



“Estamos definiendo qué tipo de protestas, pero vamos a ponerles plantones en la entrada del IDR o frente a la Secretaría del FSLN”, dijo González, miembro del sindicato del IDR afiliado a la Central Sandinista de los Trabajadores.



En el IDR fueron despedidos 87 trabajadores, entre ellos toda la junta directiva del sindicato sandinista, bajo el argumento de una reestructuración de la institución, sin embargo, los sindicalistas aseguraron que la administración del IDR ha hecho nuevas contrataciones y creado cargos con salarios mucho más altos de los que tenían los empleados corridos.





Graves acusaciones

Pero el sindicalista dijo tener pruebas de irregularidades cometidas por los administrativos de IDR, entre ellos Diego Ramírez González, Director General Financiero, y la señora Violeta Rivera, Administradora de la institución. Según el sindicalista, ambos funcionarios no sólo han utilizado medios de la institución para uso personal, sino que han sacado materiales que son del IDR para construcción y reparaciones en sus viviendas o apartamentos.



Señala a Ramírez González de autorizar la compra de diez celulares para las personas más cercanas a él a un costo de 600 dólares por aparato. “Nos dicen que no hay fondos cuando pedimos beneficios para los trabajadores, pero hacen gastos excesivos en equipos innecesarios”, señaló el sindicalista.





MTI pagó bonos

Mientras, los sindicales del Ministerio de Transporte e Infraestructura lograron que el viceministro de esa cartera, ingeniero Fernando Valle, aceptara cumplir con el pago del bono navideño para 300 trabajadores que no lo recibieron en diciembre pasado, ya que ese fue uno de los compromisos que asumió el viceministro durante la primera reunión que sostuvo con la dirigencia sindical, luego de las protestas que paralizaron durante tres días las actividades en el MTI.



El pago del bono navideño significa un desembolso de aproximadamente 150 mil córdobas, si se toma en cuenta que el convenio colectivo establece una cantidad de 500 córdobas para los trabajadores que reciben salarios menores a los 5 mil córdobas. En el MTI hay unos 300 empleados que ganan menos que esa cantidad.



Boanerges Cruz Berríos, Secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del MTI, confirmó que durante las negociaciones en las que estuvo como testigo de honor el viceministro del Trabajo, el ingeniero Fernando Valle accedió el pago del bono navideño.



“Existe una intención de no reconocer la validez del convenio colectivo”, aseguró Cruz Berríos, quien recordó que unos 170 trabajadores, principalmente conductores, maestros de obra y vigilantes, son los que aún no han recibido los incentivos por las horas extras, “eso representa cerca de 300 mil córdobas que el MTI tiene que desembolsar”, señaló, tras afirmar que los fondos existen porque ya estaban contemplados en el presupuesto del año 2007.