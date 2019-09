Estadísticas policiales sobre las desapariciones

El 95 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas en las estaciones de la Policía Nacional son encontradas antes de las 72 horas, expresa el comisionado mayor Alonso Sevilla, jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.



Sin embargo, en las estadísticas policiales se da un repunte en los casos de personas desaparecidas, pues aunque el número de denuncias ha descendido, hay más personas siendo buscadas aun meses después.



En el año 2005 el reporte fue de 452 desaparecidos, de éstos, en menos de dos días aparecieron 321, y posteriormente los demás fueron encontrados o volvieron a sus hogares. En el año 2006 el reporte fue de 179 personas desaparecidas, de éstas 95 aparecieron en menos de tres días, 63 aparecieron en los días posteriores y 21 personas aún no han sido encontradas.



En 2007 se reportaron 399 personas desaparecidas, de éstas aparecieron 331 en menos de 48 horas, 51 aparecieron en días posteriores y aún se busca a 17 personas.



“Cuando una persona no es encontrada, la Policía Nacional no cierra el expediente mientras no la encuentra, y es la Dirección de Auxilio Judicial la encargada de dar seguimiento a ese caso, tal como ocurre con las investigaciones de crímenes; las personas que aun no se han encontrado son circuladas en todo el país, los puestos fronterizos y la Interpol”, comentó el comisionado mayor Sevilla.





En espera de una pista

El que la Policía Nacional no encuentre a un desaparecido no quiere decir que las esperanzas se han perdido para la familia, pues desde el año 2004 esta institución cuenta con un sitio web que les permite enlazarse con toda Latinoamérica en busca de desaparecidos.



Desde www.nicaraguensesdesaparecidos.org.ni usted puede colaborar con la búsqueda de personas, y a la vez, si tiene a algún miembro de su familia desaparecido, puede ingresar los datos en la misma.



En la página, explicó el comisionado mayor Sevilla, hay un modelo que permite llenar un formato de denuncia, y una vez que esto ocurre el administrador del sitio web te incluye. Esta página es internacional, de forma que los nicaragüenses son circulados en el resto de países.





Casos priorizados

De acuerdo con Sevilla, todas las desapariciones son importantes para la Policía Nacional, sin embargo son priorizados los casos de menores de edad, sobre todo, menores de cinco años.



“Cuando una persona se presenta a denunciar una desaparición, se le entrevista, y hay casos de casos, de forma que en la entrevista se determina si hay que esperar un tiempo prudencial o si hay que actuar de inmediato, por ejemplo, si llega una madre de familia a decir que su hija de 15 años salió con su novio y no ha regresado, esperamos; pero si el reporte es que se trata de un niño o niña que no habla aún, entonces hay que correr, como ha ocurrido con los casos que se han dado en el último mes”, señaló Sevilla.





Puestos fronterizos vigilados

Para concluir, el comisionado Sevilla manifestó que pese a la existencia del CA–4, que agiliza los trámites en las fronteras, es deber de todo oficial de la Policía Nacional alertarse cuando una persona ingresa o sale del país con niños o niñas.



“Nosotros no hemos desactivado el trabajo de inteligencia en las fronteras, si bien tenemos desapariciones, éstas se dan porque las personas huyen de sus hogares por deudas, por malas relaciones familiares, por desequilibrios, por falta de amor o maltrato, pero no por mano criminal, y pretendemos que esto continué así”, concluyó Sevilla

Si está interesado en colaborar para ubicar a personas desaparecidas, repórtese en la delegación policial más cercana, puede también colaborar imprimiendo afiches de la página www.nicaraguensesdesaparecidos.org y colocándolos en sitios visibles de su negocio o hogar.





Algunas recomendaciones

Nunca deje a sus hijos solos, no importa la edad que tengan, peor aun si es menor de diez años.



No peque por confiado. El que una persona se muestre atenta con usted o su hijo en un centro de compras o calle, no quiere decir que esa persona es fiable; no permita que extraños se acerquen a sus hijos.



Enséñele a sus hijos a no hablar con extraños, mucho menos a darle la mano a cualquiera.



Es su deber enseñar a los niños su nombre y el de sus padres.



En caso de que su hijo desaparezca de su vista, informe a los guardas de seguridad del sitio en que se encuentra, si anda con más personas, ubíquense en las salidas.



Si el niño desaparece, acuda de inmediato a reportarlo a la delegación o distrito policial más cercano.