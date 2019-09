Porras baja la línea: 15% a salario mínimo

En la reunión final sobre el salario mínimo, los sindicalistas presentarán una nueva propuesta que será mayor del 15 por ciento anunciado el viernes por Gustavo Porras, Secretario General del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).



El negociador oficial en la mesa del salario mínimo, Luis Barbosa, Secretario General de la Central Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE), con afiliación al FNT, dijo que respeta la opinión de Porras, pero no pueden aceptar un 15 por ciento.



“Nos reunimos con el Consejo Permanente de los Trabajadores y en común acuerdo los representantes sindicales dispusimos el monto, el cual no lo daremos a conocer hasta el día de la reunión. Lo único que podemos adelantar es que es más bajo que las propuestas anteriores, pero mayor al 15 por ciento”.



La propuesta inicial presentada por Barbosa era del 100 por ciento de reajuste salarial, y hace dos semanas tanto Porras como Roberto González, este último de la Central Sandinista de Trabajadores, redujeron a 30 la propuesta. Sin embargo, el viernes Porras habló de que se propondría el 15 por ciento argumentando que debían ser muy responsables en el tema.



Desde el punto de vista de los fondos presupuestados, Porras asegura que hay dinero para cubrir el 15 por ciento que proponen, lo que significa 7.5 millones de córdobas en el sector estatal.



“Para la CST-JBE, que conglomera a los sindicatos en la empresa privada, en el sector construcción, la maquila y agrícolas, no es viable. Porras representa al sector estatal, y puede que la cifra que menciona sea suficiente para ellos, pero en nuestro sector eso se traduce en apenas 160 córdobas, que no equivalen ni siquiera para ajustar para los últimos incrementos registrados en la canasta básica”, expresó Barbosa.