Paralizada Carretera Panamericana en León

LEÓN



Los empresarios del transporte urbano colectivo y selectivo de León mantuvieron paralizado el tráfico en el casco urbano y en la Carretera Panamericana, en el sector del bypass, desde tempranas horas de la mañana, inconformes por la aprobación de veinte concesiones de rutas otorgadas a la cooperativa de transporte colectivo León Santiago R.L.



Los transportistas exigen a las autoridades municipales la realización de un estudio de factibilidad en el transporte urbano colectivo y una licitación para la aprobación de concesiones de rutas. La presencia policial en la Carretera Panamericana evitó mayores altercados en la protesta de los transportistas, quienes se parquearon en el empalme León-Managua y León-Chinandega.



En horas del mediodía del sábado 12 de enero, el delegado de Gobernación, Fanor Herrera, se presentó en el lugar de la protesta y propuso a los transportistas suspender el paro general de transporte para continuar las negociaciones y resolver el problema que afecta a la población y la economía en general.





Llamado de la población

La señora Juana Paula Palacios, habitante de Villa 23 de Julio, en León, señaló que está inconforme con la propuesta porque la población está sin trabajo y en contra del incremento de la tarifa. Los transportistas tienen derecho de reclamar ante las autoridades, pero no deben de afectar el servicio de la población, añadió.



“La población espera que las autoridades municipales y que los transportistas resuelvan este problema para evitar mayores afectaciones; los transportistas deben de brindar un servicio de calidad o retirarse y dejar que otras personas resuelvan las necesidades del pueblo”, afirmó.





Alcalde entre dos fuegos

El alcalde Tránsito Genaro Téllez ha sido incapaz de resolver el paro general de transporte que por una semana ha paralizado la ciudad de León. “Nuestro propósito en la mesa de negociaciones es que se anulen las veinte concesiones de rutas de la cooperativa León Santiago R.L., y se realice una licitación para la aprobación de las nuevas concesiones de rutas, a como lo establece la Ley de Transporte”, aseguró Ramón Koulzons, representante de la Unión de Cooperativas de Taxis en León.



Destacó que el edil Téllez, concejales y la Comisión Municipal de Transporte no quieren anular las veinte concesiones de rutas aprobadas recientemente por el Concejo, y no han respetado los acuerdos firmados en las negociaciones en los últimos días.



Según Koulzons, las cosas se están revertiendo para las autoridades municipales, pues la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) solicitará a la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional la interpelación de los miembros del Concejo para que de inmediato anulen esta autorización ilegal y procedan a cumplir con lo establecido en las leyes de nuestro país.



También constamos con el apoyo de la dirigencia de los CPC, Asociación de Consumidores de León, Adeconle, comunidad universitaria y la población en general, refirió Koulzons. El paro de transporte continuará en los próximos días ante la intransigencia de las partes en conflicto.