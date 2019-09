Libertad no tiene signo “y no podés revivir aborto”

En entrevistas separadas, tres hombres definidos de izquierda, responden ante interrogantes planteadas por END, luego de las aseveraciones de analistas que identificados con el FSLN consideraron a este medio como “de derecha” y hasta promoviendo “el terrorismo ideológico”, según montajes publicitarios en los medios oficialistas.



Al doctor Julio Briceño Dávila le preguntamos: El historiador Aldo Díaz Lacayo dice que "para la izquierda en Nicaragua no hay libertad de expresión". Y acompañado de esto, aparecen imágenes de EL NUEVO DIARIO, identificándolo como "medio de la derecha", en el Canal 4. ¿Es cierta esa afirmación de don Aldo?

Vea amigo Edwin, yo no he escuchado esa expresión del prestigiado historiador y amigo el Lic. Aldo Díaz Lacayo, pero déjeme explicarle, aunque sea escuetamente, mi posición ideológica en torno al tema.



La libertad de expresión es una concepción libertaria. Suprimirla o limitarla es inadmisible porque es un derecho fundamental del espíritu humano.



Aldo Díaz Lacayo ha escrito sobre este tema en El Nuevo Diario y ha expresado más bien su análisis sobre la relación de los medios con el Estado, y pienso que esa relación debe entenderse desde el punto de vista de los intereses de clase que ambos representan, los medios y el Estado. Entonces se vuelve una relación político-ideológica. La posición de Aldo Díaz no refleja en sus escritos y entrevistas lo que usted me pregunta, más bien es al contrario y resulta extraña su participación en esos montajes.



Marx: “Vampiros de la esclavitud”

Marx dice que “la libertad está incrustada profundamente en la naturaleza humana, de tal manera que aun quienes se oponen a la libertad ayudan a evidenciarla al pretender combatir su realidad. Una prensa censurada es algo invertebrado, un vampiro de la esclavitud, una monstruosidad de la civilización, una pestilente aberración de la naturaleza”



En EL NUEVO DIARIO, ese fue el mérito distintivo y trascendental de Xavier Chamorro, cuya desaparición física reciente debe ser un permanente acicate para sostener ese legado de libertad de expresión en el más alto concepto ético de Libertad.



“No podés revivir aborto”

El Canal 4, hasta donde puedo verlo, es vocero del Gobierno del comandante Daniel Ortega, allí se habla falsamente de la II etapa de la Revolución Sandinista, pero no estamos en ninguna revolución, eso pasó de 1979 a 1990, hasta el FSLN es otro, la revolución es un proceso dialéctico, que en nuestro caso fue abortada en 1990 por varias causas. Y no podés revivir el producto del aborto 16 años después.



Cómo ve a END

EL NUEVO DIARIO no es un vocero del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, tiene sus propios intereses y raíces político-ideológicas.



El comandante Daniel Ortega Saavedra, jefe del gobierno nicaragüense, ha cometido el error de arremeter contra los medios indiscriminadamente; sin análisis, no podemos dar palos de ciego cuando más bien debe buscar amigos, aliados, entre las fuerzas progresistas, patrióticas, revolucionarias. Así más bien acelera la unidad de las fuerzas más reaccionarias.





El sociólogo y asesor presidencial del Hambre Cero, Orlando Núñez, que ha sido articulista de END dice que aquí "se practica terrorismo ideológico ¿Qué opinión tiene de este ideólogo y su aseveración? ¿Es real?

El enemigo fundamental de los pueblos es el imperio norteamericano y es el principal terrorista del mundo. Nosotros no somos enemigos del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, pero no somos seguidores fanáticos, tratamos de ser objetivos, consecuentes con lo que es positivo del gobierno y críticos cuando se maneja el doble discurso, más proclive a dialogar con el Banco Mundial, con el FMI que con los trabajadores de las zonas francas: allí esta el obrero enfrentando día a día el látigo del capataz de las transnacionales sin sindicato.



Terrorismo ideológico es lo que practican otros medios al servicio de las transnacionales que son los nuevos dueños del mundo; usar ese mismo término acuñado por los reaccionarios, para apedrearnos entre nosotros mismos es un error, más bien su aplicación me impresiona como una forma de intimidar, de doblegar, de atemorizar. Orlando Núñez es un sociólogo muy capaz que entiende muy bien estas razones que son muy elementales y es lamentable que lance esas piedras a END.



Las razones del comandante Borge

El comandante Tomás Borge, miembro de la Dirección Nacional histórica del FSLN, a las preguntas de END, planteó desde Lima, lo siguiente:



Querido Edwin Sánchez:

Más que responder a tu cuestionario, preferiría hacer consideraciones generales, en los siguientes términos:

EL NUEVO DIARIO, por su origen, por su historia, por la calidad de sus directores, por la estirpe política y alta calificación de sus periodistas, debería ser un medio de izquierda, con una conducta crítica y plural. Dicho sea: El FSLN tiene más motivos de apoyo que de crítica.



A lo mejor hay una grave incomunicación política entre nosotros los sandinistas y el personal, a todos los niveles, del periódico. A esa incomunicación no hemos contribuido los dirigentes sandinistas y no han contribuido los dirigentes del Diario.



Da la impresión de que la distancia política es, cada día, más profunda.



EL NUEVO DIARIO es o debería ser, por su naturaleza un aliado estratégico del FSLN. La situación de hoy deja al FSLN sin vocería escrita, lo cual reafirma lo dicho por Aldo Díaz, de que carecemos "de libertad de expresión" y da lugar a lo afirmado por Orlando Núñez de que somos víctimas, en cierta medida, de "Terrorismo ideológico". Sobre todo si se considera el enorme volumen en televisión y en radio de una práctica sistemática y, en frecuencia poco objetiva y hasta odiosa, contra el FSLN.



Desde mi punto de vista debería hacerse un esfuerzo para encontrar los denominadores comunes con EL NUEVO DIARIO, sin esperar --lo cual no sería

bueno ni para el FSLN ni para el periódico-- una vocería incondicional del diario de Xavier Chamorro hacia el gobierno o hacia su partido.



Con otros medios es posible también buscar denominadores comunes.





“END, plural y sin discriminaciones”

Isidro Téllez:



El dirigente del Movimiento de Acción Popular Marxista Leninista, Isidro Téllez, consultado sobre el interés de rotular a END como un medio de prensa “de derecha” y “terrorista ideológico”, sostuvo:



En primer lugar, quiero manifestar mi opinión que END cuando surge, lo hace como un medio pluralista, lógicamente, envuelto con el proyecto que manejaba el FSLN de pluralidad y economía mixta. Se ajusta en ese momento a esa dinámica política que vivía el país con el sandinismo, y parece que en todo su desarrollo ha venido manejando esa posición.



Indudablemente, la Página de Opinión es la más abierta, donde se manifiestan diversos criterios. En las cuestiones de noticias, los periodistas le dan el enfoque de acuerdo con su pensamiento, ahí hay unas manifestaciones que se pueden inclinar a una posición no muy progresista.



En algunas ocasiones yo manifesté que era sano para la vida política social del país un medio plural, que dé cabida a todos los sectores y la Página de Opinión mantiene esa pluralidad.





"No hay que ser ‘cuadrados’”

No voy a decir que END es pro norteamericano sólo porque le saca a Trivelli un artículo; no hay que ser cuadrados y ver así una situación.



Lo que sí debe manejar END es una vida dinámica, enfocando la veracidad de lo que vive el pueblo nicaragüense. Indudablemente, como izquierda opino. No estoy de acuerdo con todo lo que está pasando en el país, aquí todo está tipificado de política, pero deja mucho que decir que por ser político se hagan barbaridades como saquear las arcas del Estado.



Nosotros sacamos el periodiquito “El pueblo”, que es de izquierda y desde la izquierda, del partido MAP- ML, nosotros no le abrimos la puerta así nomás a cualquiera. Me parece que END se desenvuelve dentro de una posición que es a la vez comercial y plural.



En la Página de Opinión se expresa también la izquierda. Yo nunca he mandado un artículo, pero el hecho de que no me publiquen no quiere decir que le vaya a poner un nombre al diario. Yo ahí he leído a Aldo que es de izquierda. Ahora, hay que ver qué se entiende por izquierda, porque hasta Felipe González es de izquierda. Ahí está Orlando Núñez que dice que es de izquierda. También Onofre (Guevara) dice que es de izquierda. En esa página hasta el editor es zurdo.