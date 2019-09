Empresarios ticos no han presentado solicitudes

La contratación de mano de obra ilegal podría ser --a criterio de la ministra del Trabajo, Jannett Chávez-- uno de los principales obstáculos para que miles de obreros nicaragüenses no puedan viajar a Costa Rica a trabajar en el sector construcción como fue acordado entre el Ministerio del Trabajo de Nicaragua y su homólogo tico.



Chávez detalló que según los acuerdos bilaterales sobre la contratación de mano de obra nicaragüense para trabajar en Costa Rica, una de las condiciones es que los empresarios del sector construcción tico, presenten al Ministerio del Trabajo de ese país sus requerimientos de mano de obra para su aprobación, y para que el Ministerio del Trabajo de Nicaragua lo avale.



“Pero esto no ha ocurrido, no han presentado sus solicitudes”, dijo la ministra Chávez, quien explicó que presume se deba a la “situación que se está dando en la frontera tica, donde hay cantidad de ilegales que pasan a ese país”. Según la ministra, tienen información de que “en la zona de El Guanacaste algunas empresas están contratando a los ilegales”.



“A lo mejor esto nos está provocando en algún momento que los empresarios ticos no se decidan a seguir los mecanismos legales establecidos binacionalmente con el Ministerio del Trabajo de Costa Rica”, aseguró la ministra Chávez.



Desde el pasado año, cerca de 40 mil obreros nicaragüenses se encuentran a la expectativa ante la posibilidad de viajar legalmente a Costa Rica para trabajar en la construcción de complejos turísticos en la zona de El Guanacaste, pero a pesar de que ya están definidos todos los detalles sobre la situación migratoria, salarios, seguridad social y otros, los empresarios ticos no han presentado sus solicitudes de mano de obra a la institución laboral de ese país. “Ahora nos han dicho que no tienen esa solicitud concreta”, dijo la ministra Chávez.





Hay un listado levantado

La Central Sandinista de los Trabajadores ha levantado con los aspirantes a trabajar en Costa Rica, un listado de nombres y especialidades sólo para su selección, pero eso no ha ocurrido, los obreros hasta demandaron a las autoridades nicaragüenses agilizar los acuerdos con Costa Rica, pero ahora lo que atrasa es la falta de requerimientos de los empresarios ticos.



“Mientras no nos presenten directamente la solicitud, no tenemos nada en concreto”, dijo la ministra, quien confirmó que lo acordado hasta ahora es el mecanismo migratorio y el tratamiento para los trabajadores”.



Un acuerdo similar con Costa Rica estaría en discusión con el Ministerio del Trabajo de El Salvador. “Hemos platicado y propuesto si pueden acoger mano de obra”, dijo Chávez, quien explicó que el acuerdo binacional como el que se tiene con Costa Rica, podría quedar firmado principalmente para el sector agrícola, que es donde más están demandando mano de obra.