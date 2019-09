Leve baja en precio de los combustibles

Una leve reducción en los precios experimentaron este fin de semana los derivados del petróleo. La disminución llegó hasta los 63 centavos en los precios de la gasolina y el diesel, sin embargo, conductores dijeron que la reducción no fue lo suficientemente sensible en la bolsa del consumidor.



La gasolina súper tenía un costo de 21 córdobas con 76 centavos y pasó a 21 con 13 centavos, la gasolina regular se pagaba hasta la noche del sábado pasado a 20 córdobas con 46 centavos y paso a los 20.13, mientras el diesel pasó de los 19.39 a los 18.78 córdobas.



En las gasolineras de la Shell, el diesel estaba a 19.02, la gasolina regular a 20.52 y la súper a 20 córdobas con 82 centavos. Eugenio Calero, aunque reconoció la leve disminución del combustible, se quejó que los mismos no son lo suficientemente sensibles para sentirles en la economía familiar.



“Ni se siente si realmente bajó el combustible”, aseguró, mientras llenaba el tanque de su camioneta en la gasolinera Shell frente a donde fue la Pepsi.



En la estación Esso, ubicada cerca del edificio del Instituto Nicaragüense de Energía, la gasolina súper estaba a 21 córdobas, mientras la regular 20.52, y el diesel 19.02. El agente vendedor Yáder Blanco aseguró que la reducción en el combustible fue aplicada desde la noche del sábado.