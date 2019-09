Ninguna protección para el cruel éxodo de nicas

Corresponsal Costa Rica



El gobierno de Nicaragua carece de una política migratoria para atender los problemas que enfrentan sus connacionales en suelo costarricense, aspecto que a juicio de José Pires, director regional para Centroamérica y México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), obstaculiza cualquier proceso de regularización de ellos.



El funcionario indicó que a pesar de la evidente importancia que representa este segmento de la población para la economía nicaragüense, principalmente por el envío de remesas, aún no se ha definido un tratamiento que dé solución al problema de su estatus migratorio debido a que carecen de sus documentos de identidad.



“Es necesario definir una política migratoria en Nicaragua, eso es imprescindible para una buena planificación de la migración. La migración es parte de la economía nacional, por ejemplo con las remesas y su papel en el desarrollo del país. Es algo que no se puede olvidar”, planteó Pires.



Expuso que existe “excelente relación” con las entidades que tienen que ver con el tema (Cancillería, Ministerio del Trabajo y Gobernación), pero que “todavía falta una política migratoria”.



Pires reconoció que hay un mejor entendimiento entre los países en materia migratoria, sin embargo, el hecho de que existen muchos nicaragüenses sin sus documentos del país de origen, sigue siendo “un tema que causa preocupación”.



Reiteró que el gobierno sandinista, tendrá que resolver esto porque no es responsabilidad del gobierno tico dar pasaportes o cédulas a los nicaragüenses migrantes.





Es difícil regularizar

“Es muy difícil regularizar a los migrantes si carecen de un documento de identidad de su país. Hacerlo no es nada trascendental o que requiera de grandes inversiones. Para ellos sería un beneficio enorme, porque en ninguna parte del mundo se puede andar sin sus documentos de identidad”, sostuvo el jerarca de OIM en la región.



Para Pires, es algo a lo que el gobierno nica debería darle más importancia, porque “no se puede justificar que después de tantos años, donde hay democracia y fortalecimiento de las instituciones”, existan tantos nicas sin papeles.



“Cuando queremos promover una integración del migrante a la sociedad costarricense y el gobierno tico avanza en ese tema, el obstáculo son los nicaragüenses (miles) en situación irregular”, adujo.



Respecto al tratamiento que las autoridades ticas están dando a esta situación, manifestó que “hay un mensaje claro” del director de migración --Mario Zamora--, para promover la integración del migrante en la sociedad tica.



“Existe una aptitud muy positiva en ese tema, es muy claro que hay un cambio estructural en la manera como este gobierno está viendo la migración, su importancia desde el punto de vista económico y en la sociedad”, agregó.





