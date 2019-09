Porras: Una barbaridad

Como una bofetada calificó el procurador Especial de los Derechos Humanos del Adulto Mayor, doctor Benjamín Pérez, la eliminación de la nueva Ley Orgánica del Seguro Social, que contenía beneficios para los pensionados por vejez, y que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.



Mientras, el secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores, doctor Gustavo Porras, reconoció que fue una “barbaridad” meter a la Ley 539 dentro “del mismo saco de la Ley Marco por razones políticas”, eliminándose mayores beneficios para los pensionados y jubilados.



El Procurador Especial del Adulto Mayor fue más lejos, y aseguró que era inconcebible que una ley tan importante para los jubilados, la metieran “dentro de un mismo saco lleno de mezquindad y egoísmo político”.



Buscarán reformas a la actual

Tanto Pérez como Porras afirmaron que buscarán alternativas para que los beneficios eliminados con la nueva Ley Orgánica de Seguridad Social, sean aplicados en la ley vigente, ya sea a través de un decreto ejecutivo o de una reforma en la Asamblea Nacional.



A pesar de esto, en la página web del “Pueblo Presidente” dicen que la noticia es otro invento de un diario “de derecha”.



La ley declarada inconstitucional establecía derechos a los pensionados a un tratamiento médico igual que el que reciben los asegurados activos, y también concedía el derecho de poder obtener más ingresos económicos sin poner en riesgo sus pensiones, beneficios que la ley actual no recoge.



El Procurador Especial de los Derechos Humanos del Adulto Mayor lamentó la politización de una ley que establecía beneficios en provecho del adulto mayor.



El secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores detalló que la Ley 539, Ley Orgánica de la Seguridad Social, no era del agrado del gobierno del ex presidente Enrique Bolaños, por esa razón “la puso como una justificación cuando se armó el paquete de la Ley Marco”. La ley en sí no tiene roces con la Constitución, “lo inconstitucional está en el procedimiento que se llevó”, aclaró.



Señalan otros beneficios

Tanto Porras como Pérez reconocieron que hay beneficios que estaban el la Ley 539 que ya se estaba aplicando a favor de los jubilados. “Hemos tenido conversaciones con el director ejecutivo del INSS, para acordar junto al Ministerio de Salud mejorar la atención médica de los pensionados”, aseguró el Procurador Especial para los Derechos Humanos del Adulto Mayor.



Evitar la pérdida cambiaria de las pensiones y elevar las pensiones a las víctimas de guerra, es a criterio de Porras parte de los beneficios que está aplicando el Seguro Social, independiente de la eliminación de la Ley 539.



El procurado Pérez coincidió con el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes, Donald Castillo, quien aseguró que los beneficios eliminados con la Ley 539 serán retomados en una propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social vigente. Pérez reconoció que esos derechos pueden ser retomados mediante un decreto ejecutivo, pero se inclinó mejor a una reforma a la ley, a fin de que los beneficios no sean producto de negociación alguna que tenga como base un “te doy para que me des”, sino de una “discusión publica y sana en la Asamblea”.



Pérez dijo que se discute con el director ejecutivo del INSS propuestas como la gratuidad del transporte urbano para el adulto mayor, y una pensión proporcional para los que no llegaron a las 750 semanas cotizadas. “Es una gran injusticia que una persona que cotizó 500 semanas no tenga derecho a una jubilación”, señaló.



Otras protestan

Un grupo de pensionados protestó porque no estaban recibiendo sus cheques por la vía de Correos de Nicaragua. Los pensionados aseguraron que tradicionalmente reciben los cheques el 14 de cada mes, pero esta vez les dijeron que no sabían a partir de cuándo los enviarían.



Por su parte, el Instituto de Seguridad Social, por medio de un comunicado, informó a los pensionados que se pagan a través de Correos de Nicaragua, que a partir de hoy 15 de enero estarán recibiendo su cheque en cada casa, en el caso de los que se pagan vía banco y cooperativas financieras, el pago será a partir del lunes 21 de enero.