¿Visita de Chávez un arqueo de petrodólares?

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, visitará el país para informarse sobre la situación de los negocios relativos a Albanisa, confirmó información oficial en poder de EL NUEVO DIARIO.



Chávez Frías arribará esta tarde a Managua, por cuarta ocasión en un año, principalmente para intercambiar información con el presidente Daniel Ortega, con quien mantiene una relación estrecha y sostiene negocios en el ámbito petrolero.



La amistad entre ambos gobernantes fue reafirmada desde que Ortega asumió la Presidencia en enero de 2007, cuando firmó la integración de Nicaragua a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), que nació en respuesta al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).



“Mientras el ALCA responde a los intereses del capital transnacional y persigue la liberalización absoluta del comercio de bienes, servicios e inversiones, el ALBA pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social”, argumenta Chávez.



Pues bien, desde que Nicaragua pertenece al ALBA ha recibido a través de Albanisa un millón 700 mil barriles de petróleo, lo que equivale a 135 mil millones de dólares. La meta del gobierno era recibir diez millones de barriles al año, pero no fue cumplida por la incapacidad del país para almacenar el crudo.



Entra Albanisa

Albanisa (ALBA de Nicaragua, S.A.) es una empresa mixta, filial de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA). El 55 por ciento de las acciones de Albanisa son de PDV Caribe, y a la Empresa de Petróleos de Nicaragua (Petronic) le pertenece el restante 45 por ciento. Albanisa está encargada de la construcción de la refinería que prometió Chávez, y cuya primera piedra fue puesta en julio pasado.



¿Cómo es que supuestamente Nicaragua sale beneficiada con el negocio de Petronic? El gobierno lo explica así: Venezuela, a través de PDVSA, vende petróleo a Albanisa, y ésta a Petronic. En 90 días Petronic le paga a Albanisa, que paga a su vez el 50 por ciento de la deuda a PDVSA. El otro 50 por ciento se divide en dos: un 25 por ciento se va a los fondos de ALBA y el restante 25 por ciento a ALBA Caruna.



De ALBA Caruna y del Fondo ALBA es que salen los fondos para beneficiar a los transportistas de Managua, quienes no han subido la tarifa de transporte porque el Estado los subsidia. “Hay muchos beneficios, pero no son para los que andan en sus carros”, comentó una fuente gubernamental.



¿Qué negocios viene a ver Chávez?

El gobierno sandinista ha enfrentado un problema toral al recibir el crudo venezolano: No tiene dónde almacenarlo. En agosto pasado una jueza de Chinandega embargó los planteles de la Esso en Corinto, porque supuestamente la transnacional estadounidense evadió impuestos.



Al final, no se supo en qué terminó el embargo de los planteles de la Esso en Corinto, lo cierto es que el gobierno negoció un acuerdo con la empresa petrolera, que solventará los graves problemas de almacenamiento.



El arreglo aún sin suscribir, establece la compra de un plantel de la Esso en Corinto que tiene nueve tanques y que está valorado en 700 mil dólares, “un precio razonable”, según la fuente gubernamental.



Eso significa que este año sí podrán venir los diez millones de barriles de petróleo, pues hay donde almacenarlos. De esos diez millones de barriles, seis ya tienen comprador: la Esso. Conforme a una de las cláusulas del acuerdo, la Esso le comprará directamente a Albanisa.



El gobierno también logró que la Esso les comprara un millón más de barriles de diesel. El restante de petróleo se dividirá entre lo que Petronic venderá a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), lo que se le dará a las generadoras de energía y a los transportistas de Managua.



Entregas millonarias

Según datos proporcionados por el presidente de la Junta Directiva de Petronic, Francisco López, la estatal Generadora Eléctrica Central S.A., Gecsa, el año pasado recibió 29 millones de dólares en diesel y búnker, y ha pagado unos ocho millones. La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrel, recibió unos dos millones 500 mil dólares en materiales para reforzar el sistema de transmisión.



A Irtramma le entregaron unos cinco millones 200 mil dólares en concepto de suministro de combustible para el subsidio del transporte urbano colectivo de Managua. Y entre cooperativas y otros transportistas, detalló la entrega de un millón 600 mil dólares.



El equipo gubernamental está tratando de convencer a los negociadores de la Esso para que también le compren gasolina. Sin embargo, han llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pues antes, cuando no había tanques donde guardar el petróleo, el gobierno pagaba a un buque 300 mil dólares por cada día que estuviera varado en el puerto.



El problema de almacenamiento es serio. “Si mañana hay un problema en el Canal de Panamá, Nicaragua se paralizaría, no tenemos reservas ni para diez días”, aseguró la fuente.



Refinería en “veremos”



Es por eso que Chávez y Ortega pretenden construir una refinería. “El supremo sueño de Bolívar”, la han llamado. El gobierno de Venezuela aprobó el desembolso de 250 millones de dólares para la fase uno de la construcción de una refinería y de una planta petroquímica en Nicaragua, pero aún no empieza la construcción.



El costo total se calcula en unos 4,500 millones de dólares. “En 2008 esperamos incrementar nuestras importaciones de combustibles venezolanos de 1.9 millones a ocho millones de barriles anuales, en el marco de un acuerdo con la transnacional Esso, que nos permitirá almacenar el producto”, dijo López a un medio informativo cubano. La construcción de la refinería es parte de los acuerdos suscritos con ALBA, y que supuestamente Chávez viene a evaluar.



“El objetivo de la visita del presidente Chávez a Nicaragua es evaluar la cooperación que se ha desarrollado entre nuestros pueblos y Gobiernos en el último año, y precisar los puntos de cooperación para este año”, señaló Rosario Murillo, desde Guatemala, en declaraciones a una radio oficialista.



La transparencia de Petronic

Los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional piden que los negocios entre Petronic y Albanisa pasen por la aprobación del Parlamento, pues son deuda pública. El liberal, Francisco Aguirre, Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, considera que los estados financieros de Petronic deben contemplarse en el Presupuesto General de la República (PGR), y que es necesario que el excedente de esta empresa también se incorpore.



A pesar de que los opositores ven con desconfianza los petrodólares de Chávez, Aguirre Sacasa está satisfecho con la rendición de cuentas de Petronic. “Estoy contento porque tenemos una buena visión de lo que está pasando con Petronic, pues a través de su presidente hemos obtenido abundante información financiera sobre la gestión de 2007”, expresó.



“Entraron un poco menos de 70 millones de dólares, 30 millones fueron utilizados para solucionar el problema de la crisis energética; otros 30 (millones) para pagar las plantas de diesel que se obtuvieron y el balance (10 millones) se ocupó para subsidios al sector transporte y el pago de combustible luego del huracán Félix”, precisó el legislador.



Piden transparencia

Dayra Valle Orozco, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), valora como un derecho de la población que todo ingreso y egreso de las empresas estatales sean parte del PGR.



De acuerdo con la Ley 550, Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario, quien haga uso de recursos públicos está obligado a rendir cuentas. “Cualquier dinero que se use para comprar el crudo, como las ganancias que se generen, deben de establecerse en el Presupuesto, es algo que se conoce como transparencia presupuestaria”, señaló Valle Orozco.



La representante del Ieepp confía en que los ciudadanos exigirán la rendición de cuentas, y para ello uno de los principales instrumentos es la Ley de Acceso a la Información Pública.