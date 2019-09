No “mató”, pero brilló

¡Bravo “Chocolatito”, qué bien luciste! Cuando terminó el combate, todos nos levantamos de las butacas para ovacionarte.



Uno se pregunta: ¿Y este chavalo, hasta dónde pretende crecer mientras busca un título mundial en el casillero de las 105 libras? Qué impresionante fue verlo en acción manejando su mano izquierda como el pincel de Velásquez dibujando su famosa Venus en el espejo, y dándole continuidad a sus incansables ofensivas con esa larga, certera y lacerante derecha.



¡Diablos, qué espectáculo! Golpeando de mil maneras al súper resistente japonés Hiroshi Matsumoto, el nicaragüense Román González continuó su avance impetuoso, construyendo por puntos una victoria clara, rotunda y sin complicaciones, su número 17 en forma consecutiva.



No “mató”, como lo hizo con 16 adversarios previos, evitándoles el sufrimiento de atravesar por una agonía desesperante, pero cómo brilló “Chocolatito” en su primer combate de largo kilometraje.



Mostrando a la orilla de nuestro asombro un aguante de yunque, Matsumoto sobrevivió a los golpes de martillo aplicados por González con una frecuencia a ratos frenética, que machacaron sus costillas, obligaron a gemir constantemente a su hígado, desajustaron su mandíbula y le hicieron creer que su cabeza estaba rebotando bruscamente contra una pared.



Así que, las expectativas crecen y la ilusión pica y se extiende alrededor de este muchacho súper prospecto, que almacena dinamita en sus puños y ofrece un boxeo vistoso, efectivo y destructivo, sólo producido en los grandes laboratorios.



En una de las tarjetas, Matsumoto perdió todos los asaltos. Fue valiente hasta la temeridad el japonés yendo de frente a las bayonetas, y esa insistencia casi suicida, es la que contribuyó al lucimiento de “Chocolatito” en los diferentes aspectos que ofrece una pelea.



Atacando con combinaciones, abriendo fuego con esa zurda obediente, realizando descargas culminadas con su derecha potente, ensayando ganchos que retumbaban en el tórax de Matsumoto, moviéndose oportunamente para conseguir los perfiles adecuados, utilizando cruzados con las dos manos en la corta distancia, adueñándose en todo instante del centro del ring, sereno, con seguridad y autoridad, el pinolero no dejó margen para ninguna dificultad.



Y apenas tiene 20 años. ¿Qué otro peleador nica a esa edad había mostrado tanto fuego y destreza para lograr un perfecto equilibrio entre el ardor y la lucidez?

¡Qué útil fue verlo caminar tan largo! Eso facilitó poder apreciarlo de cuerpo entero mostrando su variedad de recursos. Matsumoto no es una fiera, pero peleó con su corazón abierto respondiendo a la presión con un excedente de audacia. Hay que agradecerle esa entrega.



Así que, poco a poco, con firmeza, “Chocolatito” se va aproximando a las puertas del paraíso. Pronto podrían estarse escuchando los clarines y las trompetas.