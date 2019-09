Ciudades islas están en peligro

El enorme daño ambiental que sufre el Gran Lago de Nicaragua es más grave de lo que se cree, porque recibe el 90 por ciento del flujo hidrográfico de todo el país, indicó un ambientalista, para enfatizar que Ometepe es una isla sometida a una considerable presión que podría estar llegando al límite de lo que puede soportar.



El biólogo David Ríos llamó la atención a que la sociedad, las instituciones y el gobierno, incluyan en su agenda al Cocibolca, porque no sólo se trata de 8 mil 264 kilómetros cuadrados de problema, sino de casi todo el territorio nacional.



“El lago de por sí es una formación increíble, en un país tan pequeño. Es un recurso valioso, no sólo por sus aguas y situación geográfica, sino por lo que conlleva: calidad de agua, fauna, reservorio futuro de la crisis de agua que ya se presenta. Y sus islas, sobre todo las ciudades islas”.



Ríos indicó que del Cocibolca podría decir que es el recurso que está más amenazado en Nicaragua: primero, por el tamaño de su cuenca --44 mil kilómetros cuadrados--, y, segundo, porque cada uno de los tributarios que se vierten al lago, aporta contaminantes de desechos industriales, como agroquímicos y toda la industria alrededor del lago.



“Toda esta belleza, este recurso natural lo estamos poniendo en serio peligro, porque no contamos con ningún programa de gestión ambiental responsable que pueda ser aplicado por todas las instituciones y personas, principalmente por las alcaldías, que deberían ser entidades reguladoras y normadoras. Deberían elaborar una metodología como instrumentos de protección para que cada industria sea responsable”.



Ometepe

Ríos sostuvo que lo que sufre la Mar Dulce se refleja en su mayor isla: Ometepe. “El recurso turístico es sumamente importante y lo hemos venido deteriorando, porque no hay un plan de manejo, de restauración y de protección de las islas”.



Aseguró que Ometepe está seriamente deteriorado. A la isla se la ha tratado como cualquier parte del territorio nacional, sin tomar en cuenta que son 276 kilómetros cuadrados de suelo vulnerable, pequeño, y, además, con dos grandes volcanes.



En tan corto espacio se han construido carreteras, y la tierra manejable es poca en términos relativos, expresó. “Ya tenemos una población muy grande, y se requiere un plan de manejo integral social, económico, ambiental y cultural, que permita que podamos incentivar el desarrollo y protección de sus recursos”.



En la actualidad se conoce que la isla cuenta con 36 mil habitantes.



“El tratamiento que se da en todo el territorio es el mismo, y no debe seguir así, porque por sus características topográficas, ambientales y por ser islas, tiene que ser un manejo estrictamente especial, como corresponde a su condición de isla”, subrayó.



“Ahí hay tantos problemas como se ven en La Chureca: hay acumulación de desechos y no hay siquiera un plan de reciclaje de la basura. No hay tampoco un plan de manejo para el comportamiento de la gente, para incentivar la cultura”.



¿Las ciudades islas están en peligro?

Por supuesto que sí. Esta isla no soporta un crecimiento poblacional del 3% anual, crearía más problemas. Desde ahí hay que regular esto. No digo que se debe eliminar a la gente.



¿Qué se requiere además de planificación?

Existe una cosa que se llama capacidad de carga. No hay un estudio que nos indique cuál es la capacidad de carga de la isla, tanto poblacional como turística, industrial y agropecuaria.



Se habla de turismo y no se sabe cuántos turistas es capaz de recibir la isla, que no llegue al punto de provocar daños. Recordemos que un turista producirá desechos orgánicos, materiales, etc. Se hacen promociones para que lleguen los visitantes, pero para preservar y cuidar el recurso deberíamos por lo menos contar con un índice de capacidad de carga.



Todo el diseño de construcción debe estar en relación con la situación ambiental del recurso. No podemos seguir planificando Ometepe como se planifica Managua. Ésta debe ser una planificación completamente diferente en cuanto a diseño de estructura, de capacidad de carga, en diseños ambientales y en disposición de materiales en la isla.



Para hacer esto necesitamos saber con qué se cuenta ahí.



¿No se sabe qué ciudades islas ya están cerca del colapso?

Sí, no hay registros que digan: ya llegamos al límite de la capacidad de carga de Ometepe, o está subutilizada. Puede ser que tengamos una infraestructura que esté subutilizada por falta de promoción, pero el problema no es eso, sino si se sobrepasan los límites que la isla es capaz de recibir.





Todo va a parar al lago

Bien puesto el nombre, dice David Ríos, respecto del Lago de Nicaragua: recibe el 90 por ciento de todo el recurso hídrico nacional. El lago tiene que ver con Apanás, con Matagalpa, con Jinotega, con Nueva Segovia. No sólo se trata de los 8 mil 264 kilómetros cuadrados que sólo es el espejo de agua, porque toda Nicaragua evacua sus aguas al Cocibolca. La dimensión es enorme, cualquier contaminación de Jinotega llega a parar al lago.



El problema del lago no sólo es de tres o cuatro alcaldías. Sólo en el lago pasan 340 millones de metros cúbicos por segundo, recoge toda el agua de precipitación y el agua superficial. En la medida en que deterioramos todas las cuencas, dañamos el lago.



El experto instó a que los profesionales, las instituciones del Estado y el sector privado, diseñen un programa de gestión ambiental que conlleve la necesidad de que cada institución va a normar su comportamiento en beneficio de mejorar la situación ambiental.



Urge una estrategia nacional de protección a los recursos naturales. Un programa de educación ambiental encaminado a la protección de sus propios recursos.



Hoy, el lago no se encuentra en ninguna agenda real. En la Asamblea Nacional sólo hay bla, bla, bla, pero nada consistente, dijo. Es por eso que aconsejó a cada alcaldía a regular los vertidos de las industrias. También a crear un plan de agricultura: cómo manejar los agroquímicos. No se trata de prohibirlos sino usarlos adecuadamente, con dosis y no en exceso.