Levantan sigilo bancario a esposa de Montealegre

El juez suplente del Juzgado Quinto de Distrito del Crimen, Oscar Manzanares, ordenó ayer levantar el sigilo bancario a la esposa de Eduardo Montealegre, ex miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), investigado por el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).



La orden de levantamiento del sigilo bancario y tributario para Elisa McGregor, esposa de Montealegre, fue notificada ayer a los funcionarios de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Dirección General de Ingresos, por un oficial de la Oficina de Notificaciones de los Juzgados de Managua.



Manzanares levantó el sigilo bancario y tributario a petición del fiscal especial nombrado para el caso, Armando Juárez, quien tiene a su cargo la dirección de la investigación financiera. Juárez pidió que se investiguen las cuentas bancarias, inversiones, títulos, certificados, movimientos de capital y cualquier otro bien aquí y fuera de Nicaragua, que estén a nombre de McGregor.



En la DGI se notificó el levantamiento del sigilo bancario para conocer si Montealegre paga los impuestos correspondientes por los bienes e inversiones que tiene. El levantamiento del sigilo bancario en la DGI fue extensivo a los ex miembros del Consejo Directivo del BCN, Mario Alonso Icabalceta y Benjamín Lanzas, investigados junto al primero.Una fuente de la Fiscalía informó que en los próximos días solicitarán el levantamiento del sigilo bancario para tres ex miembros del Consejo, y comenzarán a llamar a declarar a los banqueros de Bancentro y Banpro para entrevistas en relación con la investigación.