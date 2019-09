Director financiero del IDR: “Sindicalista me calumnia”

Estimado Señor Director:

Soy Diego Ramírez González, Director General Financiero del IDR. En la Edición de El Nuevo Diario del día de hoy 13/10/08, aparece en primera plana bajo el título “Sindicatos Preparan Jornadas de Protestas”, una información calumniosa que denigra a la institución donde yo trabajo y daña mi honra y mi prestigio profesional. En efecto, en reportaje suscrito por el periodista Luis Alemán, que basa la información, según se dice en El Nuevo Diario, en falsos señalamientos vertidos por Ignacio González, se asevera en forma delictiva que mi persona “ha utilizado medios de la institución para uso personal”, y que “he sacado materiales que son del IDR para construcción y reparación de mi vivienda”. Así mismo, me señala de “autorizar la compra de diez celulares para las personas más cercanas a mí, con un costo de US$600 por aparato”.



Al respecto, debo manifestar lo siguiente: jamás he utilizado ningún material del IDR para la construcción o reparación de mi vivienda. Tampoco es cierto que yo haya autorizado la compra de los mencionados celulares

Por lo tanto le pido publicar la presente rectificación, y me reservo el derecho de acusar criminalmente a las personas que resulten responsables de la referida calumnia.



Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dispensar a la presente, le saludo.



Atentamente

Diego A. Ramírez González.