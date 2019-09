Postal del Dr. Dávila Barboza al Ministro de Hacienda

Reciba, Señor Ministro, mi saludo personal, y le solicito su inmediata atención a esta postal. Como jubilado del Poder Judicial de Nicaragua, donde laboré por 17 años consecutivos, sin queja alguna de los usuarios del Derecho ni de mis superiores, estoy viviendo una marginación que me duele y me apena, situación que viven también mis compañeros jubilados.



Recuerdo bien que en el gobierno de Bolaños nuestros cheques de jubilados se nos entregaban el mismo día que se pagaba a los empleados y funcionarios que laboran actualmente, y tengo la impresión de que sus colaboradores y asistentes no le indican que nosotros los jubilados, que servimos por muchos años a Nicaragua en el Poder Judicial, con mucha entrega y total independencia, merecemos trato, respeto y reconocimiento.



Últimamente nuestro cheque de jubilación sufre mucho atraso, y en finanzas de la Corte Suprema de Justicia me señalan que el atraso proviene de su ministerio, con la excusa lastimosa y vergonzosa de que “no hay fondos”.



Finalmente, doctor Guevara, lo invito a que ordene ya la remisión de los fondos a la Suprema para cubrir la entrega de nuestros cheques, y no quede el gobierno al que usted sirve, dejando en entredicho que somos “Pueblo Presidente”.



Atentamente,

Doctor Alfonso Dávila Barboza.